Хилькевич, Лазарева и Шац, Меньшова и другие звезды на премии The Digital Reporter

Известный портал The Digital Reporter решил организовать собственную премию, цель которой — выявить главные тренды уходящего года в интернете. На мероприятии в московском «Цифровом деловом пространстве» собрались не только блогеры и владельцы интернет-изданий, но и знаменитости — от телеведущих Юлии Меньшовой и Ивана Урганта до актрис Анны Хилькевич и Марии Шумаковой.

Особое внимание к себе привлекла супружеская пара Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Еще недавно в Сети муссировались слухи об их разводе, но, кажется, они никак не повлияли на идиллию в семье телеведущих — они с удовольствием позировали вместе и не отходили друг от друга весь вечер.