Хилькевич, Лазарева и Шац, Меньшова и другие звезды на премии The Digital Reporter

Известный портал The Digital Reporter решил организовать собственную премию, цель которой — выявить главные тренды уходящего года в интернете. На мероприятии в московском «Цифровом деловом пространстве» собрались не только блогеры и владельцы интернет-изданий, но и знаменитости — от телеведущих Юлии Меньшовой и Ивана Урганта до актрис Анны Хилькевич и Марии Шумаковой.
Особое внимание к себе привлекла супружеская пара Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Еще недавно в Сети муссировались слухи об их разводе, но, кажется, они никак не повлияли на идиллию в семье телеведущих — они с удовольствием позировали вместе и не отходили друг от друга весь вечер.
В финале церемонии был вручен специальный приз Юрию Дудю, который задал вектор развитию современных веб-шоу. А главной «онлайн-персоной года» была названа ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая записала видеообращение с благодарностями. Объявлял победительницу рэпер и блогер Big Russian Boss, который попытался посоревноваться с ведущим церемонии Иваном Ургантом в остроумии, но их баттл, кажется, окончился вничью.
Список победителей премии The Digital Reporter:
Приз жюри онлайн-кинотеатров — веб-сериал «Бар «На грудь» Выбор прессы — веб-сериал «1968.DIGITAL» Приз за оригинальное концептуальное решение — «1968.DIGITAL» Приз за лучший сценарий — веб-сериал «В постели» (сценарист Шота Гамисония) Приз за самый яркий образ — веб-проект «Жизнь человека» (главный герой Андрей Павленко) Приз за лучшую режиссуру — «В постели» (сценарист и режиссер Шота Гамисония) Приз за самый активно развивающийся онлайн кинотеатр — ivi и Rutube Лучший веб-сериал для коммерческой интеграции — «Квин» Лучшее онлайн-шоу — «Лига плохих шуток» Специальный приз — Юрий Дудь Онлайн-персона года — блогер и ведущая Настя Ивлеева «Народный» онлайн-кинотеатр — ivi Лучший веб-сериал — «Бар «На грудь»
Фото: пресс-служба