Херд в «платье невесты» 1920-х, МакДауэлл в эффектном полупрозрачном наряде и другие звезды на Glamour Women Of The Year Awards 2018

12 ноября в неофициальной столице США Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий «Женщина года» по версии журнала Glamour. Издание чествовало знаменитостей, вдохновляющих американских женщин.
В этом году в числе знаменитостей, кто удостоился престижных наград, оказались актриса и обладательница «Оскара» Виола Дэвис, модель Крисси Тейген и певица Жанель Монэ.
Надо отметить, что в этом году для выхода на красные дорожки звезды все чаще выбирают классические черный и белый цвета. Так, Эмбер Херд блеснула в белом платье-бюстье от Oscar de la Renta с кружевной вышивкой и длинной бахромой в стиле 1920-х годов.
Помимо Эмбер, фотографам позировали Клэр Дэйнс, Энди МакДауэлл, Карли Клосс, Эшли Грэм, Лупита Нионго, Алисия Сильверстоун и другие селебрити.
Фото: Sonia Moskowitz, Nils Jorgensen / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / Glamour Magazine