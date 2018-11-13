Херд в «платье невесты» 1920-х, МакДауэлл в эффектном полупрозрачном наряде и другие звезды на Glamour Women Of The Year Awards 2018

Надо отметить, что в этом году для выхода на красные дорожки звезды все чаще выбирают классические черный и белый цвета. Так, Эмбер Херд блеснула в белом платье-бюстье от Oscar de la Renta с кружевной вышивкой и длинной бахромой в стиле 1920-х годов.

Помимо Эмбер, фотографам позировали Клэр Дэйнс, Энди МакДауэлл, Карли Клосс, Эшли Грэм, Лупита Нионго, Алисия Сильверстоун и другие селебрити.

Фото: Sonia Moskowitz, Nils Jorgensen / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / Glamour Magazine