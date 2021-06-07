Хелена Бонем Картер блистала на BAFTA-2021 в Dolce & Gabbana, а Михаэла Коэл — в Maximilian

Михаэла рассказала зрителям практически автобиографическую историю о пережитом в юности насилии. Ее героиня — молодая учительница — пытается вернуться к нормальной жизни после глубочайшей травмы. Зрители и жюри искренность Коэн оценили.

Для церемонии сценарист и актриса выбрала элегантное платье с открытой спиной бренда Maximilian.

Звезда Голливуда Хелена Бонем Картер прибыла в телецентр БиБиСи с молодым избранником и в легком платье Dolce & Gabbana. Актрису часто обвиняют в отсутствии вкуса, но в этот раз она выглядела гармонично в воздушном наряде.