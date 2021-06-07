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Хелена Бонем Картер блистала на BAFTA-2021 в Dolce & Gabbana, а Михаэла Коэл — в Maximilian

Победителей Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения объявили в Лондоне 6 июня. На красной дорожке фотографам позировали знаменитости, выбравшие для важного вечера наряды от дизайнеров с мировыми именами.

Церемония вручения наград лучшим шоу, сериалам и проектам проходила в телевизионном центре BBC.

Триумфатором вечера стала Михаэла Коэл, забравшая награду как лучшая актриса. Она же написала сценарий к мини-сериалу «Я могу тебя уничтожить». Фильм также маски в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаэла Коэл

Фото: Getty Images

Михаэла рассказала зрителям практически автобиографическую историю о пережитом в юности насилии. Ее героиня — молодая учительница — пытается вернуться к нормальной жизни после глубочайшей травмы. Зрители и жюри искренность Коэн оценили.

Для церемонии сценарист и актриса выбрала элегантное платье с открытой спиной бренда Maximilian.

Звезда Голливуда Хелена Бонем Картер прибыла в телецентр БиБиСи с молодым избранником и в легком платье Dolce & Gabbana. Актрису часто обвиняют в отсутствии вкуса, но в этот раз она выглядела гармонично в воздушном наряде.

Хелена Бонем Картер с любимым

Фото: Getty Images

Эйми Лу Вуд стала первой в номинации «Лучшая комедийная актриса (за роль в сериале «Половое воспитание»). На красной дорожке актриса позировала в платье Miu Miu.

Эйми Лу Вуд

Фото: Getty Images

Победители BAFTA-2021:

  • Лучший мини-сериал — «Я могу тебя уничтожить»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
  • Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
  • Лучший драматический сериал — «Спаси меня»
  • Лучший комедийный сериал — «Внутри девятого номера»
  • Лучший режиссер — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
  • Лучший телефильм — «Сидя в Лимбо»
  • Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан
  • Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал («Нормальные люди»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»)
  • Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер («Эта страна»)
  • Лучшая актриса второго плана — Рэки Айола («Энтони»)
  • Лучший актер второго плана — Малачи Кирби («Голос перемен»)
  • Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню»

Фото и видео: Getty Images, youtube-канал Harper's Bazaar UK

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