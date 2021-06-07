Хелена Бонем Картер блистала на BAFTA-2021 в Dolce & Gabbana, а Михаэла Коэл — в Maximilian
Церемония вручения наград лучшим шоу, сериалам и проектам проходила в телевизионном центре BBC.
Триумфатором вечера стала Михаэла Коэл, забравшая награду как лучшая актриса. Она же написала сценарий к мини-сериалу «Я могу тебя уничтожить». Фильм также маски в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Михаэла рассказала зрителям практически автобиографическую историю о пережитом в юности насилии. Ее героиня — молодая учительница — пытается вернуться к нормальной жизни после глубочайшей травмы. Зрители и жюри искренность Коэн оценили.
Для церемонии сценарист и актриса выбрала элегантное платье с открытой спиной бренда Maximilian.
Звезда Голливуда Хелена Бонем Картер прибыла в телецентр БиБиСи с молодым избранником и в легком платье Dolce & Gabbana. Актрису часто обвиняют в отсутствии вкуса, но в этот раз она выглядела гармонично в воздушном наряде.
Фото: Getty Images
Эйми Лу Вуд стала первой в номинации «Лучшая комедийная актриса (за роль в сериале «Половое воспитание»). На красной дорожке актриса позировала в платье Miu Miu.
Фото: Getty Images
Победители BAFTA-2021:
- Лучший мини-сериал — «Я могу тебя уничтожить»
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
- Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
- Лучший драматический сериал — «Спаси меня»
- Лучший комедийный сериал — «Внутри девятого номера»
- Лучший режиссер — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
- Лучший телефильм — «Сидя в Лимбо»
- Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан
- Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал («Нормальные люди»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»)
- Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер («Эта страна»)
- Лучшая актриса второго плана — Рэки Айола («Энтони»)
- Лучший актер второго плана — Малачи Кирби («Голос перемен»)
- Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню»
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал Harper's Bazaar UK
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