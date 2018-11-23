Харатьян, Чурина, Рахманова и другие звезды оценили новый фильм Котта «Спитак»

К слову, в этом году картина выдвинута от Армении на соискание премии «Оскар». В преддверии американского проката состоялись показы фильма в Вашингтоне, Нью-Йорке, а также в конкурсной программе международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле.

В российский прокат драма «Спитак» выйдет 29 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / RWV Films