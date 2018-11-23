Харатьян, Чурина, Рахманова и другие звезды оценили новый фильм Котта «Спитак»

Накануне вечером новую драму «Спитак» зрителям представили режиссер Александр Котт, а также продюсеры и исполнители главных ролей, среди которых, кстати, и супруга автора картины, молодая мама Анна Цуканова-Котт.
«Наш фильм не только о землетрясении, но и о людях, которые оказались в заложниках стихии. Беда одного народа заставила объединиться — забыть о распрях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Все на какое-то время забыли о противоречиях и вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание», — рассказал режиссер о своей картине. Среди гостей премьеры были Дмитрий Харатьян, Дарья Повереннова, Анна Слю, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Анна Чурина, Ирина Рахманова и другие звезды российского кино.
К слову, в этом году картина выдвинута от Армении на соискание премии «Оскар». В преддверии американского проката состоялись показы фильма в Вашингтоне, Нью-Йорке, а также в конкурсной программе международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле.
В российский прокат драма «Спитак» выйдет 29 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / RWV Films