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Харатьян, Чурина, Рахманова и другие звезды оценили новый фильм Котта «Спитак»

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Александр Котт с супругой Анной Цукановой-Котт

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22 ноября прошла премьера новой киноработы режиссера Александра Котта, посвященной 30-й годовщине землетрясения в Армении.

Накануне вечером новую драму «Спитак» зрителям представили режиссер Александр Котт, а также продюсеры и исполнители главных ролей, среди которых, кстати, и супруга автора картины, молодая мама Анна Цуканова-Котт.

«Наш фильм не только о землетрясении, но и о людях, которые оказались в заложниках стихии. Беда одного народа заставила объединиться — забыть о распрях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Все на какое-то время забыли о противоречиях и вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание», — рассказал режиссер о своей картине. Среди гостей премьеры были Дмитрий Харатьян, Дарья Повереннова, Анна Слю, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Анна Чурина, Ирина Рахманова и другие звезды российского кино.

К слову, в этом году картина выдвинута от Армении на соискание премии «Оскар». В преддверии американского проката состоялись показы фильма в Вашингтоне, Нью-Йорке, а также в конкурсной программе международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле.

В российский прокат драма «Спитак» выйдет 29 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / RWV Films

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