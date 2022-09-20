Ханна и другие звезды зажгли на дне рождения радио DFM

На сцену клуба Gipsy в этот вечер вышли звезды, чьи треки звучат на радио DFM, заряжая слушателей позитивом. Среди них Artik & Asti, NILETTO, Ханна, Mary Gu, Swanky Tunes, Filatov & Karas (Dj Set), Егор Шип и другие.

Впервые с февраля группа Artik&Asti выступила полным составом. К солистке Севиль, которая долгое время выходила на сцену одна, наконец присоединился Artik, что стало огромным подарком и для почитателей группы, и для всех слушателей радио DFM.

Егор Шип презентовал на дне рождения радио DFM новую песню. Ханна приехала поздравить радио с праздником, сбежав на несколько часов с дня рождения мужа. Зажигательные треки, праздничная атмосфера и танцы до утра — вот чем запомнилась вечеринка тысячам поклонников станции, пришедшим поздравить ее с 22-летием.