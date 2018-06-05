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Хаматова, Михалкова, Ходченкова и другие знаменитости оценили скандальный фильм Серебренникова «Лето»

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Чулпан Хаматова

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После премьеры на Каннском кинофестивале и на «Кинотавре» музыкальная драма Кирилла Серебренникова «Лето» добралась и до Москвы.

Накануне вечером в московском «Гоголь-центре» Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Тео Ю, а также продюсеры Филипп Авдеев, Илья Стюарт и Мурад Османн представили картину столичной публике.

По красной дорожке прошли многочисленные звездные гости — Светлана Устинова, Александр Петров, Гоша Куценко, Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Светлана Ходченкова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Надежда Михалкова и другие. Сам режиссер Кирилл Серебренников вновь не смог посетить премьеру — он все еще находится под домашним арестом.

Напомним, в мае этого года нашумевший фильм Серебренникова вошел в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля и завоевал приз за лучший саундтрек. А на «Кинотавре» в Сочи «Лето» стал фильмом открытия.

Действие ленты, посвященной лидеру группы «Кино» Виктору Цою, разворачивается летом 1981 года. Цою восемнадцать, и впереди у него — выпуск первого альбома на фоне любовного треугольника с Натальей Науменко и ее мужем Майком.

Фильм «Лето» выходит на российские экраны 7 июня. Купить билеты можно здесь.

Фото: Кристина Никишина / пресс-служба

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