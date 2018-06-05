Хаматова, Михалкова, Ходченкова и другие знаменитости оценили скандальный фильм Серебренникова «Лето»

Накануне вечером в московском «Гоголь-центре» Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Тео Ю, а также продюсеры Филипп Авдеев, Илья Стюарт и Мурад Османн представили картину столичной публике.

По красной дорожке прошли многочисленные звездные гости — Светлана Устинова, Александр Петров, Гоша Куценко, Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Светлана Ходченкова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Надежда Михалкова и другие. Сам режиссер Кирилл Серебренников вновь не смог посетить премьеру — он все еще находится под домашним арестом.

Напомним, в мае этого года нашумевший фильм Серебренникова вошел в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля и завоевал приз за лучший саундтрек. А на «Кинотавре» в Сочи «Лето» стал фильмом открытия.