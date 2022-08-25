Хакамада, Сутулова и другие звезды на премьере фильма «Преступления будущего»

Сюжет новой ленты разворачивается в недалеком будущем, когда появился синдром ускоренной эволюции, из-за чего люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами. Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт, а премьера нового фильма маэстро состоялась на Каннском кинофестивале.

Первыми посмотреть картину пришли Алексей Серебряков, Алена Свиридова, Дарья Повереннова, Дмитрий Дибров, Александр Анатольевич, Ирина Хакамада, Константин Андрикопулос, Нонна Гришаева, Виталий Козак, Михаил Хасая, Вика Газинская, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Анна Александрова, Мария Андреева, Петр Романов, Таша Белая, Александра Черкасова-Служитель и многие другие знаменитости.