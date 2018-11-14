Хакамада, Апексимова, Чубайс и другие знаменитости на премии «Сноб. Сделано в России»

Одновременно с церемонией «Женщина года 2018» в Москве прошло еще одно заметное светское событие — вручение премий журнала «Сноб» под названием «Сделано в России». Любопытно, что телеведущая и политик Ксения Собчак успела побывать и там, и там — в разных нарядах и образах.

Ксении досталась статуэтка в номинации «Медиа» за фильм «Дело Собчака» о ее отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Александровиче Собчаке. Получая приз, молодая мама заявила: «Это фильм, который я придумала сделать о своем папе для того, чтобы он остался как память о нем для моего сына Платона. Но это не семейное кино — это фильм о том времени, о том настроении и о тех людях, какими они были и какими они стали. Это картина — больше чем просто о моем отце, это картина о потерянном во многом времени и о том, что произошло с нашей страной. Мне важно, что этот фильм нашел отклик у многих людей».