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Хакамада, Апексимова, Чубайс и другие знаменитости на премии «Сноб. Сделано в России»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

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13 ноября в Историческом музее журнал «Сноб» вручил знаменитостям из мира культуры, науки, бизнеса, СМИ свои премии.

Одновременно с церемонией «Женщина года 2018» в Москве прошло еще одно заметное светское событие — вручение премий журнала «Сноб» под названием «Сделано в России». Любопытно, что телеведущая и политик Ксения Собчак успела побывать и там, и там — в разных нарядах и образах.

Ксении досталась статуэтка в номинации «Медиа» за фильм «Дело Собчака» о ее отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Александровиче Собчаке. Получая приз, молодая мама заявила: «Это фильм, который я придумала сделать о своем папе для того, чтобы он остался как память о нем для моего сына Платона. Но это не семейное кино — это фильм о том времени, о том настроении и о тех людях, какими они были и какими они стали. Это картина — больше чем просто о моем отце, это картина о потерянном во многом времени и о том, что произошло с нашей страной. Мне важно, что этот фильм нашел отклик у многих людей».

Победителем премии «Сделано в России»-2018 и обладателем Гран-при стал Организационный комитет Чемпионата мира по футболу. Приз получил генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин.

Помимо Собчак, на церемонии были замечены Ирина Хакамада, Анатолий Чубайс, Ирина Апексимова, Александр Горчилин, Василий Церетели и многие другие.

Список победителей премии «Сделано в России»-2018:

  • Гран-при — Оргкомитет Чемпионата мира по футболу-2018 в России
  • «Большая страна» — Наталия Фишман, проект «Программа развития общественных пространств Республики Татарстан»
  • «Музейное дело» — группа кураторов фонда V-A-C и ММОМА
  • «Специальный приз» — культурный проект «Живая классика», куда входят «Всероссийский конкурс чтецов» и «Всероссийская школьная летопись», а также Школа актерского Мастерства ГИТИС в Норильске
  • «Бизнес» — компания РОСНАНО
  • «Литература» — Гузель Яхина, роман «Дети мои»
  • «Наука и технологии» — группа молодых ученых Томского политехнического университета за создание ультрачувствительных сенсоров на основе золота
  • «Кино и театр» — художественный руководитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрей Могучий, спектакль «Три толстяка»
  • «Социальный проект» — Фонд помощи хосписам «Вера»
  • «Медиа» — Ксения Собчак и Вера Кричевская, фильм «Дело Собчака»

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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