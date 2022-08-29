Хабенский с сыном, Петров, Виторган и другие звезды сыграли в благотворительном футбольном матче

Команда Фонда сразилась со сборной Международной школы «Алгоритм». После игры «Алгоритм» перечислит 1 000 000 рублей на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. За четыре года проведения события благодаря собранным средствам необходимую медицинскую и реабилитационную помощь получили 38 подопечных Фонда.

«Я рад тому, что уже в пятый раз нам удается собраться на этот дружеский матч. Он дарит нам не только позитив и азарт, но и понимание того, что помогать просто и в радость. За четыре года проведения матчей мы поддержали 38 мальчиков и девочек с опухолями мозга, а это 3,5 футбольные команды! Теперь главное – не останавливаться», — поделился впечатлениями Константин Хабенский, основатель Фонда.