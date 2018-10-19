Кэти Перри, Румер Уиллис, Хайди Клум и другие звезды блеснули яркими нарядами на аукционе amfAR в Лос-Анджелесе

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся традиционный, девятый по счету, благотворительный аукцион amfAR (The Foundation for AIDS Research). Каждый год звезды привлекают внимание к проблеме поиска вакцины от СПИДа, надевая все самое яркое на это мероприятие.

Не стал исключением и этот вечер. Кэти Перри и Орландо Блум, Румер Уиллис, Хайди Клум, Роберт Паттинсон, Кармен Электра и многие другие блеснули на гала-вечере.

Звездой вечера стала блондинка Кэти Перри. 33-летняя певица появилась на красной дорожке в ярко-голубом платье с «крыльями».