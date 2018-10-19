logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кэти Перри, Румер Уиллис, Хайди Клум и другие звезды блеснули яркими нарядами на аукционе amfAR в Лос-Анджелесе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Кэти Перри

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезды выбрали необычные образы для выхода в свет.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся традиционный, девятый по счету, благотворительный аукцион amfAR (The Foundation for AIDS Research). Каждый год звезды привлекают внимание к проблеме поиска вакцины от СПИДа, надевая все самое яркое на это мероприятие.

Не стал исключением и этот вечер. Кэти Перри и Орландо Блум, Румер Уиллис, Хайди Клум, Роберт Паттинсон, Кармен Электра и многие другие блеснули на гала-вечере.

Звездой вечера стала блондинка Кэти Перри. 33-летняя певица появилась на красной дорожке в ярко-голубом платье с «крыльями».

30-летняя Румер Уиллис поразила открытым шелковом желтом платьем с умопомрачительным разрезом.

45-летняя модель Хайди Клум выбрала актуальное сочетание красного и фуксии.

Фото: Birdie Thompson/globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз