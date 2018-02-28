Казанова и Подольская пришли на премию «Пара года» с мужьями, а Джанабаева — одна
Каждый год в Москве проходит пышная и романтичная церемония вручения премии «Пара года», где награждаются самые яркие союзы российского шоу-бизнеса. Этот год не стал исключением. В надежде завоевать главную статуэтку на мероприятии появились такие звездные семьи, как Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, а также многие другие красивые и счастливые пары.
Некоторые знаменитости, впрочем, предпочли гордое одиночество компании своих возлюбленных — например, Альбина Джанабаева и ее коллега Кристина Орбакайте, а также Жасмин, Дмитрий Маликов и Юлия Началова.
Без почетных наград не ушел ни один гость церемонии, но больше остальных чествовали супругов Елену Летучую и Юрия Анашенкова — именно они были названы «Парой года».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru