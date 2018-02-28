Казанова и Подольская пришли на премию «Пара года» с мужьями, а Джанабаева — одна

Некоторые знаменитости, впрочем, предпочли гордое одиночество компании своих возлюбленных — например, Альбина Джанабаева и ее коллега Кристина Орбакайте, а также Жасмин, Дмитрий Маликов и Юлия Началова.

Без почетных наград не ушел ни один гость церемонии, но больше остальных чествовали супругов Елену Летучую и Юрия Анашенкова — именно они были названы «Парой года».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru