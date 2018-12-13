Казанова, Дайнеко, Шумакова и другие звезды оценили и попробовали новую коллекцию косметики на вечеринке-презентации

Накануне вечером звездные бьютиголики и не только собрались в недавно открывшемся московском ресторане Pink Mama на презентацию нового бренда косметики O.K. Beauty. Вниманию гостей были предложены несколько уникальных продуктов, способных удовлетворить самые взыскательные вкусы и стать главными составляющими косметички любой современной девушки.

Официальная часть мероприятия сменилась зажигательной вечеринкой, оформленную в розовом цвете. Ее открыл российский хип-хоп, рэп и соул-исполнитель Janil Natas, после чего вечер продолжился сетом известной модели и DJ Саши Паники, а также мини-концертом восходящей звезды Zivert.