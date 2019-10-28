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Катя Лель с подросшей дочерью посетили модный показ в рамках 25-ой Недели моды в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Катя Лель

Фото: Пресс-служба

Звезды собрались на совместном показе брендов ODRI Mio и Oldos для взрослых и детей.

В минувшее воскресенье, 27 октября, состоялся показ новых коллекций брендов ODRI Mio и Oldos. Посмотреть на практичные и модные вещи для модниц всех возрастов собрались российские знаменитости — телеведущие Анастасия Трегубова, Ирина Мурамцева и Ирина Пудова, актриса Светлана Большакова, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Cветлана Мастеркова, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Певица Катя Лель пришла с подросшей дочкой. Звезда надела темно-синий костюм, поддержав его клатчем в тон, оранжевым топом и помадой. Дочь выбрала джинсы и толстовку с аппликациями и шнурком, гармонирующими с нарядом мамы.

Катя Лель с дочкой

Фото: Пресс-служба

Бренд ODRI Mio — российская «дочка» итальянского бренда ODRI — продемонстрировала куртки, пуховики и пальто, модели которых разрабатывает собственное дизайн-бюро в России, объединяя европейские тренды и передовые технологии для российского климата.

Бренд Oldos представил не просто удобную, но и модную и стильную одежду, обувь, аксессуары для детей от 0 до 14 лет. Компания, которая работает с 1993 года, особенное внимание уделяет практичности вещей и экологичности производства.

Фото: пресс-служба

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