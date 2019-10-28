Катя Лель с подросшей дочерью посетили модный показ в рамках 25-ой Недели моды в Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
В минувшее воскресенье, 27 октября, состоялся показ новых коллекций брендов ODRI Mio и Oldos. Посмотреть на практичные и модные вещи для модниц всех возрастов собрались российские знаменитости — телеведущие Анастасия Трегубова, Ирина Мурамцева и Ирина Пудова, актриса Светлана Большакова, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Cветлана Мастеркова, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.
Певица Катя Лель пришла с подросшей дочкой. Звезда надела темно-синий костюм, поддержав его клатчем в тон, оранжевым топом и помадой. Дочь выбрала джинсы и толстовку с аппликациями и шнурком, гармонирующими с нарядом мамы.
Фото: Пресс-служба
Бренд ODRI Mio — российская «дочка» итальянского бренда ODRI — продемонстрировала куртки, пуховики и пальто, модели которых разрабатывает собственное дизайн-бюро в России, объединяя европейские тренды и передовые технологии для российского климата.
Бренд Oldos представил не просто удобную, но и модную и стильную одежду, обувь, аксессуары для детей от 0 до 14 лет. Компания, которая работает с 1993 года, особенное внимание уделяет практичности вещей и экологичности производства.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!