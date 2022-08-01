Катя Лель, Митя Фомин и другие звезды на фестивале «МУЗON FEST»

В торгово-развлекательном центре «Европейский» состоялась вторая вечеринка яркого фестиваля «МУЗON FEST» с живыми выступлениями звезд, сочными хитами, подарками и розыгрышами. В течение пяти часов гости непрерывно танцевали под громкие хиты разных поколений, наслаждались атмосферой праздника и получили шанс выиграть ценные подарки от ТРЦ «Европейский». Главный счастливчик – победительница розыгрыша, уехала на новом автомобиле!

Отличное настроение зрителям на фестивале дарили представители отечественного шоу-бизнеса: ELMAN, Митя Фомин, Роман Каграманов, 5Sta Family, «На-На», LYRIQ, Ваша Маруся, Idris & Leos, Катя Лель, Amirchik, CHEBANOV, TONI, Chris Yank, Escape, Ева Власова, Миша Майер, Настя Негода, Настя Крайнова, Милу, Grinkevich, МЭЙКС, Марат Чанышев (экс-участник группы «Премьер-министр») и Ustamy.

На «МУЗON FEST» прозвучали ностальгические суперхиты нулевых и горячие новинки. Так, ELMAN задал романтичную атмосферу треками «Лети» и «Антигерой», LYRIQ исполнил хит, прочно обосновавшийся в ТОПе музыкальных рейтингов – «Не Бруклин», Amirchik спел в унисон с многотысячной толпой – «Улетаю прочь», CHEBANOV представил новый трек «Яхи-Яха», а Ваша Маруся зарядила публику драйвом песней «Танцевать вот так»! В теплые воспоминания гостей погружали знакомые с первых строк композиции: «Мой мармеладный» Кати Лель, хит всех дискотек «Зачем» 5Sta Family. Экс-участник группы «Премьер-министр» Марат Чанышев подарил «Два бриллианта», а Митя Фомин – новинку «Быть собой». В кульминации праздника публика восторженно встречала группу «На-На» и подпевала легендарную «Фаину»!