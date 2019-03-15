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Катя Лель, Митя Фомин и другие известные личности поздравили художника Даниила Федорова с юбилеем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
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Даниил Федоров отметил день рождения персональной выставкой.

В минувший четверг, 14 марта, в новом атмосферном ресторане DRINKS&DINNERS на Пятницкой художник Даниил Федоров праздновал день своего рождения. Мужчину пришли поздравить Катя Лель, Митя Фомин, Анна Русска, Алексей Гарбер, Константин Ивлев, Анна Чурина, Алиса Толкачева, Александр Булыкин с супругой, Юлианна Винер.

Ведущими вчера стали Александр Белов и Мария Ост. Тосты и добрые пожелания звучали среди картин и в сопровождении классической живой музыки, поэзии, балетных этюдов и музыкальных импровизаций. Художник собрал на одной выставке работы разных лет.

Даниил Фёдоров - почётный академик Российской академии художеств. Картины мастера хранятся в собраниях российских музеев, в том числе в Московском музее современного искусства ММОМА, частных коллекциях и корпоративных собраниях компаний «Найк» и «Боско ди Чильеджи». Творчество Даниила Фёдорова отмечено наградами Министерства культуры РФ, Российской академии художеств, Московского Союза художников, Российского космического агентства, Международного альянса «Миротворец».  Персональные выставки живописца с неизменным успехом проходят на самых престижных площадках Москвы. Работы Даниила Фёдорова всегда смотрятся свежо и актуально, заряжают позитивным отношением к жизни. Он одинаково хорошо работает как в жанре классической живописи, так и в стилях поп-арта и гиперреализма.

Поздравили сына мать, заслуженный художник России Мария Федорова, и отец, заслуженный артист России Юрий Ильин. Поздравить Даниила прибыл выдающийся пианист, народный артист России Юрий Розум, давший блестящее выступление в честь героя вечера. Вечер украсил концерт, к котором выступили выступили балерина Елизавета Назимова, певец NOEL, актриса и певица Екатерина Директоренко.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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