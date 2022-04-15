Катя Гордон беременна, Анна Семенович вернулась в Москву: события из жизни звезд 15 апреля
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Звездный юрист Катя Гордон беременна. Издание Super.ru сообщает, что женщина ждет третьего ребенка. Напомним, что блондинка уже воспитывает двух детей от предыдущих отношений — сыновей Даниила и Серафима.
Ольга Серябкина побывала в гостях на «Русском радио». Звезда посетила утреннее шоу «Русские перцы» и, судя по всему, осталась довольна визитом.
Фото: Соцсети
Анна Семенович вернулась в столицу и уже готовится к своему концерту. «Москва, встречай! Эту пятницу вы запомните надолго», — написала певица в своем Telegram-канале. Напомним, что звезда несколько дней провела в детокс-санатории.
Дарья Клюкина рассказала, из чего состоит ее повседневный макияж. «Нюд, немного тона, консилер, румяна, слегка подчеркиваю скулы, гель для бровей, тушь — и идеально. Мне нравится естественность, не люблю перегружать кожу, если это не съемки и не мероприятия. Хотя раньше у меня были небольшие проблемы с тоном, я могла порой сильно переборщить», — поделилась девушка в блоге.
Фото: Соцсети
Ирина Хакамада поделилась своими наблюдениями: «Раньше люди старались окружить себя крепко стоящими людьми на земле. А теперь земля бурлит, и комфортно с творческими бабочками и слегка отлетевшими батанами. Такие времена».
Елена Летучая не сидит на месте. Телеведущая приехала в Северную столицу. «Столько красоты! Мы приехали в Санкт-Петербург. Посмотрите, мой любимый город. Приехали по очень прекрасному поводу. Расскажу позже», — заинтриговала блондинка.
Настя Ивлеева призналась, что не любит ощущать макияж на коже: «Терпеть не могу, когда на лице много косметики. Сразу чувствую себя 60-летней. Я вообще не понимаю, как девчонки с тонной косметики ходят каждый день».
Полина Диброва поделилась снимками с пасхального мастер-класса, которые проводятся в ее клубе. «В следующий четверг украшаем куличи», — добавила жена телеведущего.
Соцсети
Соцсети
Ольга Бузова заявила, что хочет отдохнуть от соцсетей и бесконечной выгрузки контента. «Хочу вообще несколько дней ничего не выкладывать, просто постараться немного проветрить сознание. Но понимаю, что это в принципе невозможно — быть без связи», — объяснила звезда в своем Telegram-канале.
Станислав Ярушин посвятил свой выходной детям. Актер вместе с наследниками отправился на скалодром. Небольшим видеороликом Стас поделился в личном блоге. Заметно, что дети остались в полном восторге.
Жасмин поделилась фотографией со съемок. «Вот так обычно я просыпаюсь в конце рабочей недели», — пошутила звезда.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина призналась, что изменила свое отношение к замужеству. «Еще каких-то пару лет назад мне казалось, что если женщина без брака, бедненькая, думала я, наверно несчастная, одинокая. Казалось, что ты полноценная, если ты в браке. Семья — это внутренне состояние, можно быть на бумаге в браке, но быть абсолютно чужими людьми, ни разу не близкими! Семья — это больше, чем чувства. Это такое родство должно быть, такие же эмоции, как к маме в детстве, роднее человека и не может быть. Поэтому и обидеть больно и предать. Будучи взрослой, точно знаешь, чего хочет от жизни, что ждут от тебя, и уверенно идешь именно в этом направлении. Главное — это чувство полноценности внутри тебя. Любовь — это не сжав кулаки, а разжав руки».
Фото: Global Look Press, соцсети