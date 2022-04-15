Катя Гордон беременна, Анна Семенович вернулась в Москву: события из жизни звезд 15 апреля

Звездный юрист Катя Гордон беременна. Издание Super.ru сообщает, что женщина ждет третьего ребенка. Напомним, что блондинка уже воспитывает двух детей от предыдущих отношений — сыновей Даниила и Серафима.

Ольга Серябкина побывала в гостях на «Русском радио». Звезда посетила утреннее шоу «Русские перцы» и, судя по всему, осталась довольна визитом.