Катерина Шпица, Светлана Бондарчук и другие звезды на открытии фестиваля «Пилот»

В минувшую пятницу, 20 сентября, в Иваново было звездно — в кинотеатре «Лодзь» прошла торжественная церемония открытия II фестиваля телесериалов «Пилот». Среди гостей мероприятия были замечены Катерина Шпица, Светлана Бондарчук, Светлана Устинова, Ирина Розанова, Анна Банщикова и многие другие.
Президент киносмотра Валерий Тодоровский и генеральный продюсер Светлана Дрыга дали официальный старт «Пилоту» и поздравили гостей с уникальной возможностью первыми увидеть новые телесериалы. «Фестиваль – это всегда праздник, это возможность сказать зрителям спасибо за их любовь, искренность и честность. Хорошее кино, как правило, подсматривается из наблюдений за жизнью, а у нас в Ивановской области огромное богатство локаций, сюжетов и человеческих историй. На кинофестивале «Пилот» каждый без исключения найдет свой интерес, а киноиндустрия получит новый виток развития», — подчеркнула Светлана Дрыга.
«Я думаю, что это тот фестиваль, который нужен зрителям и индустрии, потому что индустрия сериалов развивается. И мне кажется очень вовремя именно здесь, в Иваново, мы делаем этот фестиваль. Интерес к нему растет, он всего второй раз проводится, и я вижу, как профессионалы хотят сюда приехать и показать свои фильмы», — отметил Валерий Тодоровский.
II фестиваль «Пилот» стартовал с показа сериала «ТРИАДА», телепремьера которого состоится 30 сентября.
В жюри фестиваля вошли кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, актер и шоумен Сергей Светлаков, актер Юрий Колокольников, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая.
Фестиваль телесериалов «Пилот» проводится во второй раз. В этом году на киносмотре будут представлены семнадцать телесериалов, среди которых «Документалист. Охотник за призраками», «Колл-центр», «Дети», «Герой по вызову», «Тень за спиной», «#DЕТКИ», «Спи со мной», «Детективный синдром», «Дылды», «Родительский комитет»,«Чудо-доктор», «Макаров», «Братство крыши», «Полярный-17», «Тонкие материи», «Магомаев», «Иванько». По итогам смотра жюри выберет лучший пилот, лучший сценарий, лучшего режиссера, лучших актера и актрису. Кроме того, зрители путем голосования также смогут определить лучший пилот.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
Видео: YouTube
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