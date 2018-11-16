Катерина Шпица, Сергей Безруков, Гоша Куценко и другие звезды повеселились на вечеринке «КиноПоиска»

В прошедший четверг, 15 ноября, портал «КиноПоиск» устроил грандиозную вечеринку в честь своего 15-летия. В Центральном доме архитектора собрались друзья сайта: Катерина Шпица, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Александр Кузнецов, Александра Ревенко, Ольга Сутулова, Александр Акопов, Сергей Корнихин, Юрий Быков и многие другие. Некоторые из гостей, а также известные личности, которые не смогли посетить мероприятие, получили специальные призы по итогам голосования Интернет-пользователей.

Сериал «Бригада» стал сериалом, продолжение которого хотели бы увидеть зрители. «15 лет КиноПоиску!!!!! Лучший сериал по мнению пользователей за эти 15 лет!!! "Бригада".....Спасибо всем поклонникам! Спасибо КиноПоиску! Первая и единственная награда за эту замечательную работу у меня! Спасибо всей нашей потрясающей команде! Всем, кто работал на "Бригаде"! Это наша общая победа!!!! P.S. Премия ТЕФИ, "Золотой орел"..... Но это награда от поклонников, это ваше голосование», — прокомментировал Сергей Безруков.