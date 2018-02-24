Катерина Шпица с сыном и другие звезды с детьми стали союзниками Мстителей
22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» состоялось торжественное открытие интерактивной выставки Marvel «Мстители. Секретная база». Среди гостей мероприятия были замечены актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Шпица с актером Константином Адаевым и сыном Германом, балерина Большого театра Мария Прорвич с сыновьями Сашей и Сережей, актриса Наталья Лесниковская с сыновьями Егором и Марком, Ольга Ламберти с дочерью Настей и сыном Микеле.
В честь праздника (правда, на один день) свои двери открыла Академия супергероев, в которой гости вечера смогли попробовать себя в роли союзников Мстителей: изучили оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, которые известны по историям о супергероях. Благодаря художникам грим-студии «Аквагрим №1» юные гости превратились в настоящих супергероев, а их мамы смогли получить стильный макияж в духе Мстителей от визажистов M.A.C. Специально в этот вечер детям показали химические эксперименты в лаборатории доктора Бэннера и научили сражаться в школе боевых искусств защитников Вселенной. Кроме того, юные гости получили в подарок маленькие фигурки супергероев от партнера мероприятия — крупнейшего производителя игрушек HASBRO. Кофейня «Шоколадница» и ресторан Lavka Lavka обеспечили вкусную часть торжественного мероприятия.
«Все просто замечательно, мы здорово провели вечер, очень рекомендую выставку "Секретная база Мстителей" не только фанатам Marvel, но и всем девушкам и женщинам, которые желают "быть в теме" и не отставать от своих возлюбленных и сыновей. На выставке есть чем заняться: и интеллектуальные тесты, и задачи на силу и выносливость, и интерактивные игры на большом экране. Это неповторимый, уникальный проект: он и просвещает, и развлекает, представляя огромный пласт в истории кино. После выставки у меня появилось жгучее желание поскорее вернуться домой, уложить ребенка спать, взять попкорн или начос и поставить "Железного человека"», — поделилась эмоциями Катерина Шпица.
«Когда дети услышали, что мы идем на выставку "Секретная база Мстителей", они каждый день по 10 раз меня спрашивали: когда, какого числа. Они очень любят супергероев и с нетерпением ждали этого вечера. В атмосферу погружаешься с самого начала: очень впечатлило, когда мы зашли в первую комнату и нам объявили, что теперь мы участвуем в секретной операции и должны выполнить секретную миссию. Конечно, потрясает то, что здесь представлены настоящие костюмы со съемок фильмов. Все очень красиво сделано, много симуляторов, а в конце замечательная интерактивная игра: можно буквально превратиться в супергероя и сокрушить врагов на экране. Это абсолютная история для мальчишек!», — отметила Наталья Лесниковская.
Особые эмоции у маленьких гостей выставки вызвали «ожившие» персонажи вселенной — гости, пришедшие в костюмах героев Marvel. Истории о Мстителях завоевали большую любовь у людей по всему миру и входят в рейтинги самых кассовых кинолент за всю историю кинематографа. На основе сюжетов этих фильмов была создана уникальная интерактивная выставка MARVEL «Мстители. Секретная база», которая с успехом прошла в крупнейших городах мира (Лас-Вегас, Нью-Йорк, Париж, Тайбэй, Сингапур и др.), а сейчас представлена в Москве. Программа интерактивной выставки MARVEL «Мстители. Секретная база» создана в популярном жанре edutainment — выставка просвещает и обучает в игровой, развлекательной форме. Каждая зона выставки связана с разделами естественных наук. Например, в пространстве Тора можно изучить цифровой макет Вселенной, созданный NASA, а в лаборатории Брюса Бэннера изучить генетический механизм превращения в Халка. Продвигаясь по выставке, гостям предстоит решить различные загадки, чтобы спасти мир от катастрофы. Приятным бонусом для всех посетителей станет возможность увидеть оригинальный реквизит со съемочных площадок легендарных блокбастеров MARVEL. На секретной базе размещены костюмы Железного человека и Халкбастер — костюм, способный сокрушить Халка, форма и оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировка Капитана Америка и многое другое.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба