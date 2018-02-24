Катерина Шпица с сыном и другие звезды с детьми стали союзниками Мстителей

22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» состоялось торжественное открытие интерактивной выставки Marvel «Мстители. Секретная база». Среди гостей мероприятия были замечены актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Шпица с актером Константином Адаевым и сыном Германом, балерина Большого театра Мария Прорвич с сыновьями Сашей и Сережей, актриса Наталья Лесниковская с сыновьями Егором и Марком, Ольга Ламберти с дочерью Настей и сыном Микеле.

В честь праздника (правда, на один день) свои двери открыла Академия супергероев, в которой гости вечера смогли попробовать себя в роли союзников Мстителей: изучили оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, которые известны по историям о супергероях. Благодаря художникам грим-студии «Аквагрим №1» юные гости превратились в настоящих супергероев, а их мамы смогли получить стильный макияж в духе Мстителей от визажистов M.A.C. Специально в этот вечер детям показали химические эксперименты в лаборатории доктора Бэннера и научили сражаться в школе боевых искусств защитников Вселенной. Кроме того, юные гости получили в подарок маленькие фигурки супергероев от партнера мероприятия — крупнейшего производителя игрушек HASBRO. Кофейня «Шоколадница» и ресторан Lavka Lavka обеспечили вкусную часть торжественного мероприятия.