Катерина Шпица, Мария Кожевникова и другие звезды с детьми оценили новый семейный фильм

6 апреля в Центральном Доме Предпринимателя в Москве состоялся премьерный показ нового семейного фильма «Домовой». Картину представили создатели картины – режиссер Евгений Бедарев, продюсеры Андрей Шишканов, Сергей Торчилин, артисты фильма Екатерина Гусева, Сергей Чирков, Александра Политик, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Дмитрий Бедарев и Ольга Остроумова-Гутшмидт.
Первыми зрителями стали Мария Кожевникова с сыном, Артем Ткаченко с сыном, Мария Шалаева с дочкой, Юрий Колокольников с дочками, дети Филиппа Киркорова, Арина Шарапова с внуками, Зоя Бербер, Катерина Шпица, Мария Цигаль с сыном, Аркадий Укупник с семьей, Диана Гурцкая и другие.
Фото: Пресс-служба
Фильм рассказывает о маме с 9-летней дочкой и котом, которые переезжают в новую квартиру в легендарной московской высотке. Только они не знали, что квартира не простая, а с самым настоящим домовым, который не терпит никого на его, как ему кажется, жилплощади. Он сделает всё, чтобы его новые соседи по квартире съехали как можно быстрее. В этой ситуации объединить всех может только хитрый рыжий кот…
В широкий прокат «Домовой» выйдет уже 11 апреля. Билеты на фильм вы можете купить здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
Видео: YouTube/Фэнтези -Домовой-