Катерина Шпица, Мария Кожевникова и другие звезды с детьми оценили новый семейный фильм

Фильм рассказывает о маме с 9-летней дочкой и котом, которые переезжают в новую квартиру в легендарной московской высотке. Только они не знали, что квартира не простая, а с самым настоящим домовым, который не терпит никого на его, как ему кажется, жилплощади. Он сделает всё, чтобы его новые соседи по квартире съехали как можно быстрее. В этой ситуации объединить всех может только хитрый рыжий кот…