Карпович в костюме оверсайз, Аксенова в total black и другие звезды на премьере «В клетке 2»

Новый сезон сериала расскажет продолжение истории бойца MMA Сергее «Волчке» Евдокимове, который был вынужден отказаться от боев из-за травмы руки, полученной во время боя со своим собственным отцом «Доком». Однако обстоятельства вынуждают его вернуться к боям без правил и снова войти в клетку.