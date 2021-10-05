passion.ru
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Карпович в костюме оверсайз, Аксенова в total black и другие звезды на премьере «В клетке 2»

5 октября в цифровом пространстве ЦДП состоялась премьера нового сезона сериала «Клетка» с участием Павла Прилучного.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Прилучный

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Среди первых зрителей отметились Марик Андреасян с женой, Аркадий Укупник, Анна Чурина, Любовь Аксенова, Дарья Повереннова, Анастасия Крайнова, Даниил Белых, Снежана Самохина и другие. Новый сезон представил Павел Прилучный, исполнивший главную роль, а поддержать его пришла возлюбленная, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.

Любовь Аксенова пришла на премьеру в любимом среди селебрити образе total black – свободном платье длины миди, которое она сочетает с грубыми ботинками и классическим кожаным тренчем.

Любовь Аксенова

Любовь Аксенова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Мирослава Карпович пришла поддержать Павла Прилучного и вышла к фотографам в расслабленном образе – для выхода она выбрала стильный бежевый костюм свободного кроя и кедах.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Дарья Повереннова появилась в стильном джинсовом комбинезоне, который сочетает с коричневыми ботинками. Образ отлично дополняет стильная укладка.

Дарья Повереннова

Дарья Повереннова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Анна Чурина выбрала строгий образ для премьеры. Свободную белую рубашку она сочетает с элегантными свободными брюками из струящейся ткани.

Анна Чурина

Анна Чурина

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Новый сезон сериала расскажет продолжение истории бойца MMA Сергее «Волчке» Евдокимове, который был вынужден отказаться от боев из-за травмы руки, полученной во время боя со своим собственным отцом «Доком». Однако обстоятельства вынуждают его вернуться к боям без правил и снова войти в клетку.

Фото: Макс Светский/Passion.ru