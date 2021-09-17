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Караулова подчеркнула фигуру приталенным небесно-голубым костюмом на выступлении на «Авторадио»

В эфире радиостанции состоялся музыкальный марафон в рамках акции для слушателей, где они могли выиграть ценные призы. Помогали в проведении мероприятия, а также исполнили свои хиты Николай Басков, Слава, Юлианна Караулова, Алсу, группа Dabro, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, «Градусы», «Город 312», Burito и Юлия Савичева.