Караулова подчеркнула фигуру приталенным небесно-голубым костюмом на выступлении на «Авторадио»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Звездой марафона стала Юлианна Караулова. Певица недавно впервые стала мамой, но на ее фигуре это никак не отразилось. Свою точеную талию Юлианна подчеркнула элегантным брючным костюмом невероятного небесно-голубого оттенка.
Фото: архив пресс-службы
Певица Алсу тоже появилась в эфире в эффектном и современном образе. Звезда пришла в объемном пиджаке бежевого цвета, к которому надела широкие светло-голубые джинсы и светлые кеды в тон жакету.
Фото: архив пресс-службы
Участие в марафоне принял и Николай Басков, который появился в строгом темном костюме, но с очень элегантной укладкой.
Фото: архив пресс-службы
Образ Юлии Савичевой был лаконичным, но тоже ярким. Певица пришла на марафон в кожаных коричневых брюках, белой рубашке и жакете из денима.
Фото: архив пресс-службы
Вместе с артистами, которые исполнили свои главные хиты для слушателей, в студии по новым традициями появились и популярные тиктокеры — блогеров можно смело назвать новыми звездами. Знаменитости пообщались с поклонниками через популярное приложение TikTok.
Фото: пресс-служба