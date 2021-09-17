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Караулова подчеркнула фигуру приталенным небесно-голубым костюмом на выступлении на «Авторадио»

В эфире радиостанции состоялся музыкальный марафон в рамках акции для слушателей, где они могли выиграть ценные призы. Помогали в проведении мероприятия, а также исполнили свои хиты Николай Басков, Слава, Юлианна Караулова, Алсу, группа Dabro, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, «Градусы», «Город 312», Burito и Юлия Савичева.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулова

Фото: архив пресс-службы

Звездой марафона стала Юлианна Караулова. Певица недавно впервые стала мамой, но на ее фигуре это никак не отразилось. Свою точеную талию Юлианна подчеркнула элегантным брючным костюмом невероятного небесно-голубого оттенка.

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

Фото: архив пресс-службы

Певица Алсу тоже появилась в эфире в эффектном и современном образе. Звезда пришла в объемном пиджаке бежевого цвета, к которому надела широкие светло-голубые джинсы и светлые кеды в тон жакету.

Алсу

Алсу

Фото: архив пресс-службы

Участие в марафоне принял и Николай Басков, который появился в строгом темном костюме, но с очень элегантной укладкой.

Николай Басков

Николай Басков

Фото: архив пресс-службы

Образ Юлии Савичевой был лаконичным, но тоже ярким. Певица пришла на марафон в кожаных коричневых брюках, белой рубашке и жакете из денима.

Юлия Савичева

Юлия Савичева

Фото: архив пресс-службы

Вместе с артистами, которые исполнили свои главные хиты для слушателей, в студии по новым традициями появились и популярные тиктокеры — блогеров можно смело назвать новыми звездами. Знаменитости пообщались с поклонниками через популярное приложение TikTok.

Фото: пресс-служба