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Котийяр в платье из денима, Денев в черном бархате: в чем блистали звезды на 5-й день в Каннах

10 июля прошел пятый день Каннского кинофестиваля, к которому сейчас приковано внимание любителей кино по всему миру.
Котийяр в платье из денима, Денев в черном бархате: в чем блистали звезды на 5-й день в Каннах

Пятый день был ознаменован показами фильмов с Катрин Денев и Шоном Пенном, звезды мировой величины появились на красной дорожке в сопровождении партнеров по фильму и членов семьи. 77-летняя Катрин Денев выбрала для выхода лаконичное черное платье и дополнила его ювелирной подвеской. А дважды оскароносный актер, Шон Пенн свой смокинг украсил.. блеском гордости в глазах за дочерей, которые прошли по дорожке вместе с ним. Его драма «День Флага» вызвала 4-минутную овацию, прерванную самим Пенном — гордый отец восхвалял со сцены свою дочь, Дилан Пенн, за ее дебютную главную роль в его фильме.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шон Пенн с дочерьми

Фото: picture alliance

Украшением вечером стала американская модель Тейлор Хилл, которая надела смелое прозрачное платье, подчеркивающем отличную фигуру. Крупные серьги и кольцо с крупным капнем на безымянном пальце безуспешно пытались затмить своим блеском их обладательницу.

Тейлор Хилл поразила нарядом

Тейлор Хилл поразила нарядом

Фото: picture alliance

Известные французские актрисы Марион Котийяр и Ванесса Паради, органично смогли смиксовать многокаратные драгоценности с комфортными платьями: Котийяр выбрала платье из денима, а Паради, цветочное платье Chanel. А Изабель Аджани разбавила свой black tie цветными очками.

Марион Котийяр выбрала скромное платье, но нескромные украшения

Марион Котийяр выбрала скромное платье, но нескромные украшения

Фото: picture alliance

Фильмы, которые представили звезды на суд жюри и зрителей, поражает разноплановостью. Подвести конкурсные итоги еще предстоит, но один лауреат уже известен. «Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф» уже точно у 58-летней американской актрисы и режиссер Джоди Фостер.

Ванесса Паради выглядела по-летнему свежо

Ванесса Паради выглядела по-летнему свежо

Фото: picture alliance

Российские любители кино особенно ожидают реакцию жюри на новый фильм Кирилла Серебрянникова. Его предыдущая картина "Лето" о Викторе Цое и жизни ленинградского рок-андерграунда начала 1980-х годов была в конкурсе Канн в 2018 году и даже была удостоена награды — за лучший саундтрек.

Изабель Аджани в ярком аксессуаре

Изабель Аджани в ярком аксессуаре

Фото: picture alliance

74-й по счету фестиваль продлится до 17 июля. Несмотря на ковидные ограничения и отмену фестиваля в прошлом году, сегодня он проходит почти в прежнем режиме: культовые звезды кино, дорогие яхты, пятизвездочные отели, лучшие рестораны и захватывающий дух роскоши.

Но, хоть, некоторые карантинные ограничения сняты, но многие еще остаются для безопасности гостей, а тень коронавируса все еще нависает над праздником.

Фото и видео: Picture Alliance, MFMJSWGAME

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