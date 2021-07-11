Котийяр в платье из денима, Денев в черном бархате: в чем блистали звезды на 5-й день в Каннах

Пятый день был ознаменован показами фильмов с Катрин Денев и Шоном Пенном, звезды мировой величины появились на красной дорожке в сопровождении партнеров по фильму и членов семьи. 77-летняя Катрин Денев выбрала для выхода лаконичное черное платье и дополнила его ювелирной подвеской. А дважды оскароносный актер, Шон Пенн свой смокинг украсил.. блеском гордости в глазах за дочерей, которые прошли по дорожке вместе с ним. Его драма «День Флага» вызвала 4-минутную овацию, прерванную самим Пенном — гордый отец восхвалял со сцены свою дочь, Дилан Пенн, за ее дебютную главную роль в его фильме.