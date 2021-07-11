Котийяр в платье из денима, Денев в черном бархате: в чем блистали звезды на 5-й день в Каннах
Пятый день был ознаменован показами фильмов с Катрин Денев и Шоном Пенном, звезды мировой величины появились на красной дорожке в сопровождении партнеров по фильму и членов семьи. 77-летняя Катрин Денев выбрала для выхода лаконичное черное платье и дополнила его ювелирной подвеской. А дважды оскароносный актер, Шон Пенн свой смокинг украсил.. блеском гордости в глазах за дочерей, которые прошли по дорожке вместе с ним. Его драма «День Флага» вызвала 4-минутную овацию, прерванную самим Пенном — гордый отец восхвалял со сцены свою дочь, Дилан Пенн, за ее дебютную главную роль в его фильме.
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Фото: picture alliance
Украшением вечером стала американская модель Тейлор Хилл, которая надела смелое прозрачное платье, подчеркивающем отличную фигуру. Крупные серьги и кольцо с крупным капнем на безымянном пальце безуспешно пытались затмить своим блеском их обладательницу.
Фото: picture alliance
Известные французские актрисы Марион Котийяр и Ванесса Паради, органично смогли смиксовать многокаратные драгоценности с комфортными платьями: Котийяр выбрала платье из денима, а Паради, цветочное платье Chanel. А Изабель Аджани разбавила свой black tie цветными очками.
Фото: picture alliance
Фильмы, которые представили звезды на суд жюри и зрителей, поражает разноплановостью. Подвести конкурсные итоги еще предстоит, но один лауреат уже известен. «Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф» уже точно у 58-летней американской актрисы и режиссер Джоди Фостер.
Фото: picture alliance
Российские любители кино особенно ожидают реакцию жюри на новый фильм Кирилла Серебрянникова. Его предыдущая картина "Лето" о Викторе Цое и жизни ленинградского рок-андерграунда начала 1980-х годов была в конкурсе Канн в 2018 году и даже была удостоена награды — за лучший саундтрек.
Фото: picture alliance
74-й по счету фестиваль продлится до 17 июля. Несмотря на ковидные ограничения и отмену фестиваля в прошлом году, сегодня он проходит почти в прежнем режиме: культовые звезды кино, дорогие яхты, пятизвездочные отели, лучшие рестораны и захватывающий дух роскоши.
Но, хоть, некоторые карантинные ограничения сняты, но многие еще остаются для безопасности гостей, а тень коронавируса все еще нависает над праздником.
Фото и видео: Picture Alliance, MFMJSWGAME
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