Какое количество орехов в день благотворно влияет на мужское либидо

Интимная близость — важный аспект в любых отношениях. Партнеры должны подходить физически и эмоционально, чтобы всегда чувствовать себя комфортно друг с другом. Однако бывает и так, что гормоны ослабевают, уровень либидо падает, а что делать никто не знает. Причины могут быть самые разные: проблемы в отношениях или со здоровьем, стресс или депрессия, принятие алкоголя или определенных лекарств, беременность, возраст — множество факторов способны повлиять на уровень полового влечения.
Испанские ученые попытались решить проблему снижения либидо. В течение 14 недель добровольцы — 83 мужчины от 18 до 35 лет — ели мало жиров, много свежих фруктов и овощей. Одна группа просто придерживалась этой системе питания, а другая добавляла в свой рацион по 60г орехов в день. В итоге выяснилось, что участники из второй команды испытывали большее сексуальное желание и более сильные оргазмы, хотя времени на процесс у них уходило столько же, сколько у добровольцев из первой группы.
«Предполагается, что некоторые антиоксиданты, например, полифенолы и витамины, содержащиеся в орехах, являются эффективными средствами лечения эректильной дисфункции и в то же время полезны для сердечно-сосудистой системы», — передает слова доктора Альберта Саласа-Хуэтоса британское издание Daily Mail.
Несмотря на то, что питательность орехов и богатство фолиевой кислотой, такими минералами, как кальций и калий, очевидна, ученые подчеркивают, что для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos