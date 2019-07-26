Какое количество орехов в день благотворно влияет на мужское либидо

Интимная близость — важный аспект в любых отношениях. Партнеры должны подходить физически и эмоционально, чтобы всегда чувствовать себя комфортно друг с другом. Однако бывает и так, что гормоны ослабевают, уровень либидо падает, а что делать никто не знает. Причины могут быть самые разные: проблемы в отношениях или со здоровьем, стресс или депрессия, принятие алкоголя или определенных лекарств, беременность, возраст — множество факторов способны повлиять на уровень полового влечения.

Испанские ученые попытались решить проблему снижения либидо. В течение 14 недель добровольцы — 83 мужчины от 18 до 35 лет — ели мало жиров, много свежих фруктов и овощей. Одна группа просто придерживалась этой системе питания, а другая добавляла в свой рацион по 60г орехов в день. В итоге выяснилось, что участники из второй команды испытывали большее сексуальное желание и более сильные оргазмы, хотя времени на процесс у них уходило столько же, сколько у добровольцев из первой группы.

«Предполагается, что некоторые антиоксиданты, например, полифенолы и витамины, содержащиеся в орехах, являются эффективными средствами лечения эректильной дисфункции и в то же время полезны для сердечно-сосудистой системы», — передает слова доктора Альберта Саласа-Хуэтоса британское издание Daily Mail.