«Как Стелла Маккартни»: женщина перестала стирать свои вещи ради эксперимента

В одном из интервью модельер Стелла Маккартни заявила, что не стирает свои вещи. Она считает, что высохшую грязь можно просто стряхнуть, а если чистить нечего, то и в обязательном порядке запускать стиральную машинку тоже ни к чему. Ее рекомендации носят благой характер: вещи не изнашиваются (тем более если это костюм на заказ) и служат дольше своему владельцу, а бонусом экономятся деньги, электроэнергия и вода.
35-летняя Франки Кукни, мама двухлетнего Саши, решила провести эксперимент. Ей стало интересно, как справляется с таким подвижным образом жизни без необходимости в стиральной машинке мать четверых детей Стелла Маккартни?
На целый месяц Франки забыла о существовании всего, что может чистить одежду, кроме самой обычной щетки. Сначала было несложно: женщина работает из дома, поэтому никакой трагедии из-за ношения одной и той же футболки не случилось. Однако вскоре начались встречи, по пути на которые нужно преодолеть солнцепек и большое количество народа. Словом, когда в один из вечеров Франки пришла взмокшая после тяжелого дня, то исключительно благодаря азарту и воле сдержалась и не бросила вещь в стиральную машинку. Вместо этого она положила ее на сушилку в саду. К счастью, погода теплая, поэтому на следующий день платье пахло свежестью.
«В воскресенье мы должны были встретиться с друзьями в парке. Пикник с малышами звучит как ожидание беды и поход в прачечную, и это лишь вопрос времени, когда я пролью кофе на черное платье, пытаясь вытереть лицо Саши», — передает размышления Кукни британское издание The Sun.
Кофе действительно проливается, на платье остаются разводы от испачканной в меле руки сына, становятся заметны следы дезодоранта. Однако все это, по словам Франки, легко отчищается вечером самой обычной щеткой — правда, у Стеллы, скорее всего, есть не один человек, который этим занимается.
На третьей неделе в самом начале дня малыш Саша катапультирует йогурт с ложки в маму.
«Стелла сказала, что сделанные на заказ костюмы никогда не следует чистить, но что-то подсказывает мне, что людям, которые могут позволить себе их носить, не нужно ползать под стульчиками, чтобы искать выкинутую еду», — говорит Франки.
Словом, даже такая оплошность легко исправляется щеткой. Спустя 4 ношения платье все еще не выглядит грязным, однако муж напоминает, что пусть одежда и выглядит чистой, но запах скоро появится. Подруга Франки рекомендует ей использовать на одежду духи — спирт убивает вызывающие запах бактерии. Однако, сильно такой трюк не помог.
На 4 и последней неделе Кукни не комфортно даже сидеть — нижнее белье и одежда прилипают к телу. Социальная жизнь также начинает страдать: один из приятелей Фрэнки, Дэвид, услышав удивительную историю об эксперименте, рефлекторно отодвинулся подальше от женщины.
К концу недели на футболку Кукни попадает соус Чили, но в этот раз щетка исправить проблему не смогла — пятно стало желтым, а футболка и вовсе обзавелась дыркой от трения.
«Я сыта по горло. Я устала от чистки, распыления и, честно говоря, я устал от вида этой одежды. Мне удавалось держать свой гардероб без стирки в течение четырех долгих недель, но сейчас я не могу дождаться, чтобы тщательно выстирать всю партию. Прости, Стелла!», — подвела итог Фрэнки.
Она отметила, что сделанные на заказ шерстяные костюмы Стеллы, может, и способны выдерживать постоянную механическую чистку, но обычные вещи — нет. По ее словам, смысла в экономии воды и стирального порошка нет, если в процессе хочется уничтожить всю имеющуюся одежду.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos