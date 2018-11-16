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Кабо, Судзиловская, Летучая и другие звезды поздравили бутик домашней одежды с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

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15 ноября бренд Hanro отметил первый день рождения своего бутика в московском ГУМе.

В ноябре прошлого года известный бренд белья и домашней одежды Hanro открыл собственный маленький магазин в самом центре Москвы — в ГУМе. За прошедшие месяцы марка приобрела множество почитателей и звездных друзей, многие из которых появились накануне на праздничном мероприятии в бутике.

Кстати, не только российские знаменитости любят Hanro. Красавица-королева Иордании Рания, оскароносная актриса Кейт Бланшетт и другие много лет также отдают предпочтение именно этому бренду.

Фотографам в этот вечер позировали такие звезды, как Ольга Кабо, Елена Летучая, Альбина Джанабаева, Надежда Сысоева и Илья Бачурин. Их лично встречал управляющий по развитию международного бренда Hanro Ахмад Кваиди.

Фото: пресс-служба

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