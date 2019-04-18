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Хакамада, Литвинова, Утяшева и другие известные женщины раскрыли свои секреты успеха на Synergy Woman Forum 2019

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая

Фото: Пресс-служба
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15 апреля в Москве в Vegas City Hall состоялся главный женский форум России Synergy Woman Forum. Спикерами мероприятия выступили успешные и знаменитые женщины. Одни из них добились карьерных высот в крупных холдингах, другие построили собственный бизнес, а третьих — как, например, Ирину Хакамаду, Ренату Литвинову, Ляйсан Утяшеву, — знает в лицо вся страна.

Основная программа форума состояла как из одиночных выступлений спикеров, так и из панельных дискуссий с участием 4-5 человек. В этот день с лекцией «Современная российская культура как новый Серебряный век» выступила литературовед и общественный деятель Ирина Прохорова. Многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о правилах спортивного питания и о том, как их можно внедрить в реальную жизнь без особой нагрузки.

Ляйсан Утяшева

Фото: Пресс-служба

Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая Ирина Хакамада высказалась о «Женском счастье и карьере: как совместить все» и по традиции сорвала шквал аплодисментов. Долгожданной гостьей Synergy Woman Forum стала актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая Рената Литвинова — в рамках своего выступления звезда рассказала о самореализации женщины через искусство и культуру.

Рената Литвинова

Фото: Пресс-служба

Не менее интересными стали и панельные дискуссии. Например, «Женщина у руля. Секреты эффективного менеджмента», модератором которой выступила бизнес-леди Екатерина Одинцова, или «Лидерство без предубеждений в PepsiCo», которую курировала телеведущая Ольга Шелест.

Своим опытом и знаниями в рамках Synergy Woman Forum поделилась и Анна Вендер, руководитель медиапроектов женской вертикали Rambler Group, главный редактор WMJ.ru и Passion.ru, приняв участие в дискуссии «Бренд и репутация. Как построить общение с аудиторией». Вместе с исполнительным директором аукционного дома Phillips Наталей Глянкиной, PR-директором Christian Dior в России Инной Ассекритовой, основателем Издательского дома, консалтинговой и продакшн компаний ANNARUSSKA Group Анной Русска и главным редактором журнала InStyle Юрате Гураускайте девушки обсудили, как сохранять и охранять репутацию в кризисный период развития бренда, какие приемы эффективны, затронули тему «сторителлинга» как основы контента для общения с аудиторией, а также поговорили о провокации как приеме повышения интереса аудитории к бренду.

Анна Русска, Анна Вендер, Инна Ассекритова, Юрате Гураускайте, Наталья Глянкина

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Следующий Synergy Woman Forum пройдет ровно через год, но регистрация на событие уже открыта.

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Текст: Роман Страстный

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru; пресс-служба

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