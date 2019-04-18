Хакамада, Литвинова, Утяшева и другие известные женщины раскрыли свои секреты успеха на Synergy Woman Forum 2019

Не менее интересными стали и панельные дискуссии. Например, «Женщина у руля. Секреты эффективного менеджмента», модератором которой выступила бизнес-леди Екатерина Одинцова, или «Лидерство без предубеждений в PepsiCo», которую курировала телеведущая Ольга Шелест.

Своим опытом и знаниями в рамках Synergy Woman Forum поделилась и Анна Вендер, руководитель медиапроектов женской вертикали Rambler Group, главный редактор WMJ.ru и Passion.ru, приняв участие в дискуссии «Бренд и репутация. Как построить общение с аудиторией». Вместе с исполнительным директором аукционного дома Phillips Наталей Глянкиной, PR-директором Christian Dior в России Инной Ассекритовой, основателем Издательского дома, консалтинговой и продакшн компаний ANNARUSSKA Group Анной Русска и главным редактором журнала InStyle Юрате Гураускайте девушки обсудили, как сохранять и охранять репутацию в кризисный период развития бренда, какие приемы эффективны, затронули тему «сторителлинга» как основы контента для общения с аудиторией, а также поговорили о провокации как приеме повышения интереса аудитории к бренду.