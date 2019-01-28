Ирина Старшенбаум, Ольга Сутулова и другие звезды посетили премьеру фильма «Ангел»

Накануне, 27 января, в рамках проекта Каро.Арт в Москве состоялся премьерный показ аргентинской криминальной драмы режиссера Луиса Ортеги «Ангел». В основу фильма легла реальная история преступника Карлоса Робледо Пуча. Продюсером картины выступил Педро Альмодовар, что, безусловно, наложило свой отпечаток на тональность и эстетику картины.
Среди гостей мероприятия были замечены Ирина Старшенбаум, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Анжелика Каширина, Карина Андоленко, Павел Артемьев, Марк Тишман и другие отечественные звезды.
«Это крутой аргентинский криминально-эротический триллер на тему обаяния зла, которое не догадывается, что оно зло. Нахальства молодости, которая никому ничего не простит (и правильно!). Герой — отмороженный юный преступник, для которого ничего заветного нет и который относится к своей преступной деятельности как искусству. А оно, как известно, вне морали. «Жизнь принадлежит художникам и людям вне закона, все остальные горбатятся за кусок хлеба». И попробуйте ему возразить! Непочтительное, провокативное кино, что делалось раньше в Европе, теперь снимается в Латинской Америке и самой европейской из тамошних стран — Аргентине», — рассказал об «Ангеле» кинокритик Стас Тыркин.
Главный герой фильма Карлитос – семнадцатилетний подросток с замашками кинозвезды, ангельскими кудряшками и детским личиком. Будучи ребенком, он всегда хотел то, что принадлежало другим, а в свои юношеские годы понял, что его настоящее призвание – быть вором. В новой школе он знакомится с Рамоном, вместе они отправятся в путешествие, полное открытий, любви и преступлений, которые всё больше увлекают Карлитоса, пока его наконец не арестовывают. Из-за миловидной внешности журналисты дают Карлитосу прозвище «Ангел Смерти». Красота этого мальчика не оставляет никого равнодушным, и он моментально превращается в суперзвезду. В общей сложности «Ангел» совершил семнадцать ограблений и одиннадцать убийств. На сегодняшний день он находится в тюрьме более сорока пяти лет, что является самым долгим сроком заключения в истории Аргентины.
Стоит отметить, что сам Карлос Робледо Пуч мечтал, чтобы фильм о нем снял Квентин Тарантино с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Вместе с тем, «Ангел» Луиса Ортеги — это нетипичная история взросления, история о молодом мужчине, вчерашнем ребенке, который заходит слишком далеко в поисках границ собственной свободы,
На широкие экраны «Ангел» выйдет уже 31 января. Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
Видео: YouTube/ПРОвзгляд