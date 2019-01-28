Ирина Старшенбаум, Ольга Сутулова и другие звезды посетили премьеру фильма «Ангел»

Накануне, 27 января, в рамках проекта Каро.Арт в Москве состоялся премьерный показ аргентинской криминальной драмы режиссера Луиса Ортеги «Ангел». В основу фильма легла реальная история преступника Карлоса Робледо Пуча. Продюсером картины выступил Педро Альмодовар, что, безусловно, наложило свой отпечаток на тональность и эстетику картины.

Среди гостей мероприятия были замечены Ирина Старшенбаум, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Анжелика Каширина, Карина Андоленко, Павел Артемьев, Марк Тишман и другие отечественные звезды.