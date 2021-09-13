Ирина Слуцкая в ярком платье и другие знаменитости на дне рождения дизайнера Алисы Толкачевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Алиса Толкачева и ее гости отдохнули от городской суеты и отметили день рождения дизайнера за городом в стиле #летоНеуходи. Поздравить Толкачеву приехали Ирина Слуцкая, Ирсон Кудикова и Анастасия Гребенкина вместе со своими семьями, Светлана Королева с дочерью Ясенией, Ирина Сашина, Елена Николаева, Елена Ищеева, Елена Старостина, Поля Полякова и другие.
Для мероприятия выбрали соответствующий летний дресс-код, которому постарались соответствовать все гости.
Ирина Слуцкая появилась в белом платье-рубашке со свободным подолом с ярким абстрактным принтом и поясом на талии. Образ завершают белые кеды, которые сделали его очень современным и в то же время женственным.
Фото: архив пресс-службы
Ирсон Кудикова представила более дерзкий вариант и появилась в светлом свободном платье с поясом на талии, а акцентом наряда стали высокие сапоги в ковбойском стиле. Образ прекрасно дополняют распущенные волосы.
Фото: архив пресс-службы
Внимания заслуживает роскошное платье-макси именинницы. Дизайнер Алиса Толкачева появилась в шикарном наряде, усыпанном цветами. Талию звезды подчеркнул темный тонкий ремень, элегантно уложенные наверх волосы сделали образ более утонченным.
Фото: архив пресс-службы
Звуковое сопровождение мероприятия тоже оказалось на уровне — на сцене появился великолепный дуэт Artik&Asti.
Фото: Instagram архив пресс-службы