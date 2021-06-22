Ирина Пегова в закрытом синем платье посетила Акцию Памяти в «Зарядье»
Акция транслировалась сразу по нескольким площадкам ВГТРК. Ведущими памятного мероприятия стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
В память о жертвах войны Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Александр Петров, Виталия Корниенко, Алексей Гуськов и Марина Неелова прочли поэму «Реквием» Роберта Рождественского.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Ирина Пегова для важного мероприятия выбрала закрытое темно-синее платье с украшением в виде стрекозы и нежно-розовые лодочки.
Фото: архив пресс-службы
Ведущая мероприятия Дарья Златопольская появилась в кожаной черной рубашке и длинной юбке в пол черного цвета. Волосы телеведущей аккуратно собраны.
Фото: архив пресс-службы
Марина Неелова пришла в темном элегантном костюме с декоративными украшениями, а шею повязала платком.
Фото: архив пресс-службы
Акция Памяти завершилась песней «Журавли» в исполнении Ильдара Абдразакова.
_Фото: архив пресс-службы
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