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Ирина Пегова в закрытом синем платье посетила Акцию Памяти в «Зарядье»

22 июня, в 4 утра на Парящем мосту у парка «Зарядье» в Москве прошла акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Ирина Пегова в закрытом синем платье посетила Акцию Памяти в «Зарядье»

Акция транслировалась сразу по нескольким площадкам ВГТРК. Ведущими памятного мероприятия стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В память о жертвах войны Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Александр Петров, Виталия Корниенко, Алексей Гуськов и Марина Неелова прочли поэму «Реквием» Роберта Рождественского.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Миронов

Фото: архив пресс-службы

Ирина Пегова для важного мероприятия выбрала закрытое темно-синее платье с украшением в виде стрекозы и нежно-розовые лодочки.

Ирина Пегова

Ирина Пегова

Фото: архив пресс-службы

Ведущая мероприятия Дарья Златопольская появилась в кожаной черной рубашке и длинной юбке в пол черного цвета. Волосы телеведущей аккуратно собраны.

Дарья Златопольская

Дарья Златопольская

Фото: архив пресс-службы

Марина Неелова пришла в темном элегантном костюме с декоративными украшениями, а шею повязала платком.

Мария Неелова и Виталия Корниенко

Мария Неелова и Виталия Корниенко

Фото: архив пресс-службы

Акция Памяти завершилась песней «Журавли» в исполнении Ильдара Абдразакова.

_Фото: архив пресс-службы

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