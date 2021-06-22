Ирина Пегова в закрытом синем платье посетила Акцию Памяти в «Зарядье»

22 июня, в 4 утра на Парящем мосту у парка «Зарядье» в Москве прошла акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.