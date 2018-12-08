Ирина Хакамада, Хибла Герзмава, Сати Спивакова, Маша Цигаль и другие известные люди посетили открытие выставки японского фотографа Нобуеси Араки

В минувшую пятницу, 7 декабря, звезды собрались в галерее RuArts, чтобы поздравить владелицу галереи Марианну Сардарову и ее команду с 14-м днем рождения проекта и ознакомиться с творчеством самого известного современного японского фотографа Араки. В затемненном пространстве залов были замечены Сати Спивакова, Хибла Герзмава, Александр Терехов, Маша Цигаль, Нина Гомиашвили, Виктория Борисевич и многие другие.
Известный политик Ирина Хакамада высоко оценила творчество художника: «Великолепная выставка в любимой галерее RuArts японца Нобуёси Араки!»
Нобуёси Араки — один из самых провокационных и дерзких культовых фотографов, получивший широкую известность благодаря провокационным эротическим фотографиям. Начиная с 1960-х годов Араки открывает новый жанр «личной» фотографии, сюжетом которой становятся его внутренние переживания и отношения с другими людьми и вещами. Араки фотографирует умирающих людей, разрушающиеся здания, увядающие цветы, портреты молодых людей, пейзажи Токио, женщин и роскошные букеты. Гармоничная связь противоположностей и составляет самую суть фотографии, с точки зрения Араки.
Текст: Роза Ветрова
Фото: архивы пресс-служб, instagram