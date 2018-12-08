Ирина Хакамада, Хибла Герзмава, Сати Спивакова, Маша Цигаль и другие известные люди посетили открытие выставки японского фотографа Нобуеси Араки

В минувшую пятницу, 7 декабря, звезды собрались в галерее RuArts, чтобы поздравить владелицу галереи Марианну Сардарову и ее команду с 14-м днем рождения проекта и ознакомиться с творчеством самого известного современного японского фотографа Араки. В затемненном пространстве залов были замечены Сати Спивакова, Хибла Герзмава, Александр Терехов, Маша Цигаль, Нина Гомиашвили, Виктория Борисевич и многие другие.

Известный политик Ирина Хакамада высоко оценила творчество художника: «Великолепная выставка в любимой галерее RuArts японца Нобуёси Араки!»