Ирина Хакамада, Анна Хилькевич и другие звезды побывали на костюмированной вечеринке

Накануне, 19 апреля, на территории Квартала ВТБ Арена Парк прошла костюмированная вечеринка в честь открытия pop-up арт-пространства Bombay Canvas by Urban Dreams. Ее создатели, театральный режиссер Жу Монтвилайте и музыкальный продюсер Владимир Месхи, подарившие столице легендарные вечеринки Midsummer Night’s Dream и AfterHalloween, представили гостям Bombay Canvas by Urban Dreams иммерсивные арт-объекты.
По традиции, мероприятие собрало большое количество звездных гостей, среди которых были замечены Ирина Хакамада, Анна Хилькевич, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Влад Соколовский, Гладстон Махиб, Вася Аккерман, Петр Романов, Дмитрий Логинов, Юлия Паршута и другие.
Фото: Пресс-служба
Гости вечера получили уникальную возможность раскрыть свой творческий потенциал как в дизайне костюма, так и во время создания интерактивных инсталляций. Бьюти-мастера помогли гостям дополнить свои образы стильным макияжем и креативными прическами. На выставке была презентована работа известного блогера и креатора Елены Шейдлиной, а во время перформанса «Кристалл» гости стали свидетелями создания химических кристаллов на теле манекенщицы. Более того, в зоне Express Yourself каждый из присутствующих создал креативную инсталляцию, идея которой была ограничена только его фантазией.
За музыкальное сопровождение вечеринки отвечали провокационный андерграундный проект Key_Q и диджеи Innyo, Worner, Purple Carrot, Alvaro Suarez, Takovoi, Concret, Bubu, Anna Hanna, Veronika Fleyta.
Выставка Bombay Canvas by Urban Dreams продлится с 22 апреля по 5 мая 2019 года.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба