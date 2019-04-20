Ирина Хакамада, Анна Хилькевич и другие звезды побывали на костюмированной вечеринке

Гости вечера получили уникальную возможность раскрыть свой творческий потенциал как в дизайне костюма, так и во время создания интерактивных инсталляций. Бьюти-мастера помогли гостям дополнить свои образы стильным макияжем и креативными прическами. На выставке была презентована работа известного блогера и креатора Елены Шейдлиной, а во время перформанса «Кристалл» гости стали свидетелями создания химических кристаллов на теле манекенщицы. Более того, в зоне Express Yourself каждый из присутствующих создал креативную инсталляцию, идея которой была ограничена только его фантазией.

За музыкальное сопровождение вечеринки отвечали провокационный андерграундный проект Key_Q и диджеи Innyo, Worner, Purple Carrot, Alvaro Suarez, Takovoi, Concret, Bubu, Anna Hanna, Veronika Fleyta.

Выставка Bombay Canvas by Urban Dreams продлится с 22 апреля по 5 мая 2019 года.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба