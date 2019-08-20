Ирина Дубцова в дерзком мини, харизматичный Макс Барских и другие звезды на музыкальном фестивале в Сочи

В последний месяц лета на одном из самых популярных курортов пройдет большой фестиваль «Звезды Русского Радио». Выступления любимых российских исполнителей прошли по всей стране (от Мурманска и до Владивостока), собрав десятки тысяч зрителей и восторженных поклонников. Тем, кто по каким-то причинам пропустил приезд своих кумиров, выпал шанс увидеть их в самый разгар бархатного сезона в Сочи. С 19 по 25 августа в городе проходит масштабный музыкальный фестиваль, который станет одним из самых крупных за всю историю. Две сцены в самых известных местах города, невероятные спецэффекты и большое количество популярных исполнителей делает это мероприятие по истине незабываемым.