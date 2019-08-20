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Ирина Дубцова в дерзком мини, харизматичный Макс Барских и другие звезды на музыкальном фестивале в Сочи

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Дубцова

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
19 августа в Сочи стартовал масштабный летний фестиваль концертного тура «Звезды Русского Радио». Грандиозное мероприятие расположилось сразу на двух сценах - на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта. Гости фестивали смогли в полной мере оценить качественный звук, потрясающие декорации и световые спецэффекты.

В последний месяц лета на одном из самых популярных курортов пройдет большой фестиваль «Звезды Русского Радио». Выступления любимых российских исполнителей прошли по всей стране (от Мурманска и до Владивостока), собрав десятки тысяч зрителей и восторженных поклонников. Тем, кто по каким-то причинам пропустил приезд своих кумиров, выпал шанс увидеть их в самый разгар бархатного сезона в Сочи. С 19 по 25 августа в городе проходит масштабный музыкальный фестиваль, который станет одним из самых крупных за всю историю. Две сцены в самых известных местах города, невероятные спецэффекты и большое количество популярных исполнителей делает это мероприятие по истине незабываемым.

Александр Маршал

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Открывать столь грандиозное мероприятие выпала честь всеми любимым знаменитостям. Хедлайнером фестиваля стал российский рок-музыкант, 62-летний Александр Маршал, который выглядел настолько подтянуто и моложаво, что смог бы составить достойную конкуренцию более юным исполнителям.

Ирина Дубцова

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Следующей свои хиты исполнила зажигательная Ирина Дубцова, сразившая гостей фестиваля эффектным мини, подчеркивающем женственную фигуру певицы. Исполнительнице удалось зарядить толпу позитивом, несмотря на то, что, по ее словам, большая влажность и жаркая погода чуть не испортили прическу и макияж. Поклонники отметили, что Ирина немного лукавила – настолько прекрасно она выглядела, что долго не отпускали ее без автографов и селфи.

Макс Покровский

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Неизменный лидер и основатель группы «Ногу свело!» Максим Покровский впечатлил своей харизмой и эффектным исполнением хитов. Обворожительная исполнительница Миша Романова своим ярким выступлением настроила присутствующих на романтический лад, а под зажигательные хиты Макса Барских подпевали и танцевали даже те, кто, по их же словам, не совсем знаком с творчеством современных артистов.

Макс Барских

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Фестиваль продлится до 25 августа и в разные дни мероприятия можно будет увидеть на сцене Полину Гагарину, Валерия Меладзе, Веру Брежневу, LOBODA, Леонида Агутина, Ани Лорак, Елку, Диму Билана, Наталью Подольскую и других знаменитостей.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

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