logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ирина Безрукова, Регина Тодоренко, Дмитрий Нагиев и другие звезды посетили премьеру «Непрощенного»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 25

Ирина Безрукова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера одного из самых ожидаемых проектов этого года.

В минувший четверг, 20 сентября, звезды собрались в столичном киноцентре «Октябрь», чтобы первыми посмотреть работу режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В основу ленты легла реальная история архитектора Виталия Калоева, потерявшего семью в страшной авиакатастрофе. В кинозале были замечены Анна Седокова, Михаил Галустян, Александр Ревва, Наталья Рудова, Андрей Гайдулян, Аркадий Укупник, Регина Тодоренко, Карина Мишулина, Стас и Юлия Костюшкины, Дарья Повереннова, Павел и Агата Прилучные, Светлана Камынина, Нелли Ермолаева, Сергей Нетиевский, Корнелия Манго, Карина Мишулина, Алена Чехова, Теона Дольникова, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, Петр Романов, Дарья Пынзарь и многие другие.

В российский прокат «Непрощенный» выйдет 27 сентября.

Фото: архивы пресс-служб.

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака