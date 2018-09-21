Ирина Безрукова, Регина Тодоренко, Дмитрий Нагиев и другие звезды посетили премьеру «Непрощенного»

В минувший четверг, 20 сентября, звезды собрались в столичном киноцентре «Октябрь», чтобы первыми посмотреть работу режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В основу ленты легла реальная история архитектора Виталия Калоева, потерявшего семью в страшной авиакатастрофе. В кинозале были замечены Анна Седокова, Михаил Галустян, Александр Ревва, Наталья Рудова, Андрей Гайдулян, Аркадий Укупник, Регина Тодоренко, Карина Мишулина, Стас и Юлия Костюшкины, Дарья Повереннова, Павел и Агата Прилучные, Светлана Камынина, Нелли Ермолаева, Сергей Нетиевский, Корнелия Манго, Карина Мишулина, Алена Чехова, Теона Дольникова, Анна Чурина, Наталья Лесниковская, Петр Романов, Дарья Пынзарь и многие другие.