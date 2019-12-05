Ирина Безрукова выгуляла «шиншиллу», а Дарья Повереннова — «леопарда» на премии «Событие года»
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Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
4 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла церемония вручения наград «Событие года» от журнала «КиноРепортер». Награды вручают за достижения в области кино и телевидения.
На мероприятие прибыли самые яркие звезды отечественного экрана: от молодых знаменитостей, таких, как Катерина Шпица, Мария Кожевникова, Александр Петров, Нино Нинидзе, до гуру телевидения (Николай Дроздов, Мария Лемешева, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева).
Звезды «выгуляли» свои элегантные и стильные наряды. Так, Ирина Безрукова появилась на красной дорожке в длинном черном платье и в накидке из меха шинлиллы. А Дарья Повереннова позировала фотографам в платье с леопардовым принтом.
Александр Петров на церемонию приехал со своей возлюбленной Стасей Милославской.
Кирилл Сафонов и постройневшая после родов Саша Савельева мило ворковали перед камерами и позировали в обнимку.
Мария Кожевникова для выхода в свет выбрала яркое переливающееся платье, а Катерина Шпица — платье простого кроя и нежного бежевого оттенка.
Вели премию главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева и актер Вячеслав Манучаров. Александр Петров победил в номинации «Актер года», лучшими в номинации «Актриса года» стали Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина («Дылда»). «Проектом года» назвали фильм «Текст», а «Открытием года» — актера Юрия Борисова («Бык»).
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru, архив пресс-службы
Видео: Passion.ru
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