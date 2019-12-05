Ирина Безрукова выгуляла «шиншиллу», а Дарья Повереннова — «леопарда» на премии «Событие года»

4 декабря в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла церемония вручения наград «Событие года» от журнала «КиноРепортер». Награды вручают за достижения в области кино и телевидения.

На мероприятие прибыли самые яркие звезды отечественного экрана: от молодых знаменитостей, таких, как Катерина Шпица, Мария Кожевникова, Александр Петров, Нино Нинидзе, до гуру телевидения (Николай Дроздов, Мария Лемешева, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева).

Звезды «выгуляли» свои элегантные и стильные наряды. Так, Ирина Безрукова появилась на красной дорожке в длинном черном платье и в накидке из меха шинлиллы. А Дарья Повереннова позировала фотографам в платье с леопардовым принтом.