Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Александр Збруев и другие звезды оценили провокационную драму «Слоны могут играть в футбол»

9 октября знаменитости собрались в кинотеатре в центре Москвы, чтобы первыми посмотреть новую драму Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол». Представляя фильм зрителям, известный кинокритик Антон Долин отметил, что считает этот фильм одной из самых нестандартных и необычных картин, вышедших в этом году: «Сегал делает фильмы, которые в головах зрителей преображаются и приобретают дополнительный смысл».

Затем на сцену поднялась съемочная группа, в числе которых были актеры, продюсеры, операторы, осветители и другие участники съемок. Режиссер представил залу каждого из них, отметив их огромный вклад в эту картину.