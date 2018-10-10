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Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Александр Збруев и другие звезды оценили провокационную драму «Слоны могут играть в футбол»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шумакова

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Накануне вечером в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол».

9 октября знаменитости собрались в кинотеатре в центре Москвы, чтобы первыми посмотреть новую драму Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол». Представляя фильм зрителям, известный кинокритик Антон Долин отметил, что считает этот фильм одной из самых нестандартных и необычных картин, вышедших в этом году: «Сегал делает фильмы, которые в головах зрителей преображаются и приобретают дополнительный смысл».

Затем на сцену поднялась съемочная группа, в числе которых были актеры, продюсеры, операторы, осветители и другие участники съемок. Режиссер представил залу каждого из них, отметив их огромный вклад в эту картину.

Аплодировали авторам фильма такие звезды, как Ольга Сутулова, Ирина Безрукова, Гоша Куценко, Мария Шумакова, Александр Збруев, а также коллега Сегала Андрей Звягинцев и другие.

«Слоны могут играть в футбол» — история про дотошного, педантичного и занудливого руководителя некой компании (в исполнении Владимира Мишукова), который так пристально присматривается к дочерям своих друзей, что начинает казаться, что он маньяк. Однако все не так просто… Это тонкая импрессионистская драма о человеке, ставшем на дорогу запретных чувств и позволившем себе сделать фантазии реальностью.

Фильм в широком прокате с 1 ноября.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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