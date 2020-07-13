Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая и другие звезды побывали в новом кинотеатре под открытым небом в Москве

В минувшие выходные прошло открытие автомобильного кинотеатра «Кинопаркинг» в Москве. Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая, Анастасия Денисова, Анастасия Гребенкина, Стася Милославская и Александр Петров, Дмитрий Миллер, Алена Водонаева, группа Queens и другие знаменитости первыми оценили преимущества этого формата и посмотрели музыкальный фильм 2016 года «Ла-ла ленд».

«Кинопаркинг» — бесплатный кинотеатр с большим экраном. «Для жителей столицы это новый опыт просмотра фильмов, хотя в Америке Drive-in кинотеатры существуют уже давно, и сейчас они особенно популярны, поскольку традиционные кинотеатры закрыты во время вспышки коронавируса», — сообщает пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.

«Как и все москвичи, на время карантина я застряла в квартире, три месяца выполняла все, что от меня требовалось. Первые две недели не понимала, что со мной происходит, выспалась, смотрела сериалы — и потом поняла, что надо делать что-то еще. Записывала самопробы для кино, окончила курс по правильному питанию и начала писать книгу. Но об этом пока не могу рассказывать! Важно понять, что все в жизни меняется, и оттого ценность простых вещей, которые не замечаешь — растет: начинаешь ценить свежий воздух, ветер, цветы, объятия друга, живой смех не по телефону или zoom, хочется гулять, хочется в театр и кино», — прокомментировала Ирина Безрукова, отметив удобство данного формата.