Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая и другие звезды побывали в новом кинотеатре под открытым небом в Москве
Фото: Пресс-служба
В минувшие выходные прошло открытие автомобильного кинотеатра «Кинопаркинг» в Москве. Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая, Анастасия Денисова, Анастасия Гребенкина, Стася Милославская и Александр Петров, Дмитрий Миллер, Алена Водонаева, группа Queens и другие знаменитости первыми оценили преимущества этого формата и посмотрели музыкальный фильм 2016 года «Ла-ла ленд».
«Кинопаркинг» — бесплатный кинотеатр с большим экраном. «Для жителей столицы это новый опыт просмотра фильмов, хотя в Америке Drive-in кинотеатры существуют уже давно, и сейчас они особенно популярны, поскольку традиционные кинотеатры закрыты во время вспышки коронавируса», — сообщает пресс-служба Транспортного комплекса Москвы.
«Как и все москвичи, на время карантина я застряла в квартире, три месяца выполняла все, что от меня требовалось. Первые две недели не понимала, что со мной происходит, выспалась, смотрела сериалы — и потом поняла, что надо делать что-то еще. Записывала самопробы для кино, окончила курс по правильному питанию и начала писать книгу. Но об этом пока не могу рассказывать! Важно понять, что все в жизни меняется, и оттого ценность простых вещей, которые не замечаешь — растет: начинаешь ценить свежий воздух, ветер, цветы, объятия друга, живой смех не по телефону или zoom, хочется гулять, хочется в театр и кино», — прокомментировала Ирина Безрукова, отметив удобство данного формата.
Фото: Пресс-служба
На парковке установлен большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу машины на специальную FM-волну. «Зрительский зал» рассчитан на 100 легковых машин. Сеансы будут проходить по субботам с 18 июля 2020 года по 31 октября 2020 года на перехватывающей парковке около станции метро «Филатов луг». В программе от онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — любимые кинохиты, а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до «Джентльменов» Гая Ричи. С июля по октябрь планируется показать около 17 фильмов.
Фото: Пресс-служба
Во время сеанса можно заказывать еду и напитки в приложении «Яндекс.Еда», не выходя из машины. Пользователям каршеринга «Яндекс.Драйв» предоставляется бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.
Зарегистрироваться на сеанс можно на сайте kino-parking.ru.
Фото: Пресс-служба
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