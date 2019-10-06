Ирина Безрукова, Лариса Долина и другие звезды на премьере мюзикла

«Всегда волнуюсь перед спектаклем, но особенно, когда знаю, что сегодня в зале люди особенные – авторитетные лично для меня – друзья и коллеги, которые много лет следят за моим творчеством. Когда семнадцать лет назад была премьера мюзикла «Чикаго», я не так сильно волновалась – не было такой ответственности, а сейчас для меня это дико важно!» — рассказала Анастасия Стоцкая, исполняющая в мюзикле одну из главных ролей.

«Потрясающая премьера! Мы смотрели просто невероятную «Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Спектакль обязателен к просмотру. Это же настоящий Голливуд на сцене театра! Я получила невероятно удовольствие. Мне кажется, что мой смех слышал весь зал! Пыталась смеяться тише, но это невозможно. До слез!» — поделилась впечатлениями Ольга Бузова.

«Этот спектакль для любого человека! Посмотрите – не найдется ни одного зрителя, который вышел бы недовольным. Герои много чего нелепого отчебучили, но они грабят весело и с музыкой! Если вам хочется ни о чем не думать, а просто похохотать, то это лучшее средство!» — рекомендует Юлия Барановская.