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Ирина Безрукова, Лариса Долина и другие звезды на премьере мюзикла

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Ирина Безрукова

Фото: Любовь Шеметова/пресс-служба

В Москве состоялась громкая театральная премьера.

В минувшую субботу, 5 октября, в Москве в Театре МДМ состоялась громкая премьера полумюзикла «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ».

Гости первыми увидели яркую искрометную комедию, которую создатели называют бродвейским театральным реверансом Голливуду. Все события этого вечера были по-голливудски захватывающими, включая гигантский бриллиант, установленный на «оскаровской» красной дорожке, по которой дефилировали звезды премьеры. Среди первых зрителей долгожданной постановки были Ирина Безрукова, Лариса Долина, Юлия Барановская, Оксана Федорова и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Лариса Долина

Фото: Евгений Смирнов/пресс-служба

Российским постановщикам и продюсерам спектакля удалось опередить Бродвей: московская постановка вышла раньше бродвейской! Но несмотря на то, что пьеса еще не была представлена на Бродвее, «американский след» этой британской комедии на лицо, ведь по сюжету, действие происходит в Миннеаполисе в конце криминальных пятидесятых. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным драгоценным камнем. Бриллиант искали и одетые в перчатки и темные очки гости закрытой премьеры и нашли… Гостей вечера немало удивил продюсер «Комедии, о том КАК БАНК ГРАБИЛИ» Дмитрий Богачев — под конец спектакля он спустился в зал с двадцатиметровой высоты без страховки, держась одной рукой за трос, и поблагодарил всех «соучастников» ограбления.

Финальная речь Дмитрия Богачева

Фото: Евгений Смирнов/пресс-служба

«Всегда волнуюсь перед спектаклем, но особенно, когда знаю, что сегодня в зале люди особенные – авторитетные лично для меня – друзья и коллеги, которые много лет следят за моим творчеством. Когда семнадцать лет назад была премьера мюзикла «Чикаго», я не так сильно волновалась – не было такой ответственности, а сейчас для меня это дико важно!» — рассказала Анастасия Стоцкая, исполняющая в мюзикле одну из главных ролей.

«Потрясающая премьера! Мы смотрели просто невероятную «Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Спектакль обязателен к просмотру. Это же настоящий Голливуд на сцене театра! Я получила невероятно удовольствие. Мне кажется, что мой смех слышал весь зал! Пыталась смеяться тише, но это невозможно. До слез!» — поделилась впечатлениями Ольга Бузова.

«Этот спектакль для любого человека! Посмотрите – не найдется ни одного зрителя, который вышел бы недовольным. Герои много чего нелепого отчебучили, но они грабят весело и с музыкой! Если вам хочется ни о чем не думать, а просто похохотать, то это лучшее средство!» — рекомендует Юлия Барановская.

Фото: Любовь Шеметова, Евгений Смирнов/Пресс-служба

Видео: YouTube/Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ

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