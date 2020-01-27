Ирина Безрукова и Кристина Асмус продемонстрировали стильные образы в духе casual на премьере фильма «Кома»
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Фото: Екатерина Ширинкина
В понедельник, 27 января, прошла звездная премьера фильма «Кома». Одними из первых посмотрели картину Михаил Галустян, Маша Цигаль и другие известные люди. Ирина Безрукова и Кристина Асмус пришли на мероприятие в стильных нарядах в духе Casual. Ирина выбрала легкую сияющую куртку с мелким принтом, брюки с золотыми лампасами и ботинки с «заклепками». Кристина выбрала прямые брюки со «стрелками», «лодочки» телесного цвета и свитер с рисунками в тон.
Фильм Никиты Аргунова, основные роли в котором исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Полина Кузьминская и другие рассказывает о талантливом архитекторе, который приходит в себя после таинственной и страшной аварии в причудливом мире. Фрагментарный и непостоянный сотканный из воспоминаний находящихся в коме людей мир — это и есть пространство КОМЫ, в котором нарушаются законы физики, а реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате. Герой ищет выход из этого странного состояния.
Фото: Екатерина Ширинкина
В кинотеатрах фильм появится 30 января, а затем картина поедет по всему миру — 7 февраля показ «Комы» запланирован в Германии, позже фильм увидят в Северной Америке, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Люксембурге, Лихтенштейне, Франции, Бельгии, Монако, французско-язычной Африке, Испании, Андорре, Италии, Турции, Китае, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Камбодже, Филиппинах, Лаосе, Мьянме. В США планируется театральный релиз, у продюсеров также есть планы и на Юго-восточную Азию.
Фото: Екатерина Ширинкина
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