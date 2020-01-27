Ирина Безрукова и Кристина Асмус продемонстрировали стильные образы в духе casual на премьере фильма «Кома»

Фильм Никиты Аргунова, основные роли в котором исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Полина Кузьминская и другие рассказывает о талантливом архитекторе, который приходит в себя после таинственной и страшной аварии в причудливом мире. Фрагментарный и непостоянный сотканный из воспоминаний находящихся в коме людей мир — это и есть пространство КОМЫ, в котором нарушаются законы физики, а реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате. Герой ищет выход из этого странного состояния.