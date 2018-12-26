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Ирина Безрукова, Глафира Тарханова и Мария Берсенева встретились на открытии модного бутика

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Ирина Безрукова

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Российский дизайнер Ксения Князева устроила предновогодний девичник в своем новом бутике.

24 декабря в Москве официально открылся новый бутик KSENIA KNYAZEVA. Уютное помещение между Триумфальной аркой и Парком победы посетили Ирина Безрукова, Глафира Тарханова, Мария Берсенева, подруги и клиенты Ксении Князевой.

Ирина Безрукова и Ксения Князева

Глафира Тарханова и Ксения Князева

Это событие стало важным шагом в жизни дизайнера: помимо собственного производства, офиса с шоу-румом, ателье, теперь появился бутик — «визитная карточка» бренда.

«Главной причиной открыть бутик нового формата послужила неожиданная обратная связь наших клиентов. Ранее наши продажи были в основном в интернете, и нам стали приходить письма, что вещь на фотографии выглядит хуже, по сравнению с той, что пришла доставкой, что фотография не передает всю красоту и качество изделия. Здесь появилась необходимость дать клиентам возможность соприкоснуться с изделием, ощутить красоту и внимание к деталям в каждом платье, брюках или блузе», — пояснила Ксения.

Она подчеркнула, что при среднем чеке в 15 тысяч рублей клиентки бренда получают безупречное качество, дизайн, сложные конструкции, а не просто «принт на груди».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: архивы пресс-служб

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