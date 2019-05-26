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Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова и другие звезды побывали на пикнике Эвелины Бледанс

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Ирина Безрукова

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Актриса устроила встречу «на траве без галстуков» в преддверии открытия благотворительного центра «Мы все разные».

В субботу, 25 мая, в московском парке Царицыно состоялся звездный пикник, организатором которого выступила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Встреча «на траве без галстуков» приурочена к открытию благотворительного центра «Мы все разные», основной целью которого является просвещение людей, столкнувшихся с синдромом Дауна. Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Сергей Зверев, Елена Борщева, Катерина Шпица, Оксана Федорова, Светлана Лазарева и другие звезды получили возможность первыми оценить выставку известного российского художника-концептуалиста Евгения Семенова «Отражение Любви». Двадцать лет назад его фотопроект «Семь библейских сцен», где моделями для известных сюжетов «Тайная вечеря», «Рождество», «Дары волхвов» выступили люди с синдромом Дауна, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Гости мероприятия увидели не только знаменитые на весь мир полотна обновленной первой части проекта «Семь библейских сцен», но и произведения, героем которых стал 7-летний сын Эвелины Бледанс Семен Семин. «Выставка «Отражение Любви» ломает сложившиеся стереотипы, основанные на незнании, позволяет встретиться с иным, непохожим, непривычным. Это еще один шаг к социальной реабилитации людей с особенностями развития и новый уровень общественного диалога с самой широкой аудиторией», — уверена Эвелина Бледанс.

Регина Мянник, Екатерина Стриженова, Гоша Куценко, Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Светлана Лазарева, Юрий Титов

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

«Дети и взрослые с синдромом Дауна совсем другие — необычные, чистосердечные, обладающие незаурядными способностями. В их облике стерты как национальные признаки, так и признаки расы. В них есть что-то, чего нет в нас... Посмотрите на эти по-настоящему чудесные, необыкновенные детские лица. Это дети, освещенные Божественным светом. Они существуют в отрыве от условностей окружающего нас мира. Это синтез чуда, эмоция озарения – Отражение Любви», — рассказал Евгений Семенов.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Светлана Наконечная/Passion.ru

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