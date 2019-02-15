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Ирина Апексимова, Михаил Ефремов и другие звезды отметили день рождения Центрального Дома Актера

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Ирина Апексимова

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Накануне, 14 февраля, звезды посетили праздничный вечер в честь 82-летия ЦДА.

Вечером 14 февраля в Центральном Доме Актера в Москве состоялся праздничный вечер в честь 82-летия легендарного актерского клуба, места встречи и отдыха людей театра. Ирина Апексимова, Михаил Ефремов, Вера Васильева, Алена Яковлева, Николай Чиндяйкин, Светлана Антонова, Анна Фроловцева, Владимир Вишневский, Георгий Дронов, Юлия Ромашина и многие другие знаменитости получили возможность первыми посетить зал ЦДА, который два года был закрыт на ремонт. Как отметил директор-распорядитель ЦДА Александр Жигалкин, ремонт зала вышел уже на финишную прямую: «Надеюсь, что в октябре мы пригласим всех в наш новый зал. Наконец-то нашлась финансовая возможность сделать последний аккорд. В декабре 2018 года мы сдали ремонт зала и ремонт гримерных Департаменту культурного наследия Москвы. Теперь мы приступаем к монтажу светового и звукового оборудования, которое давно лежит у нас на складе. Параллельно мы заказываем в Германии сценические модули. В результате получим полноценную театральную площадку, в которой так нуждался Центральный Дом Актера и о которой так мечтала Маргарита Александровна Эскина (дочь основателя ЦДА, театрального деятеля Александра Моисеевича Эскина, возглавлявшая актерский клуб с 1987 по 2009 год — прим.ред.). Здесь будет возможность проводить не только наши традиционные вечера. Это будет открытое театральное пространство, где у талантливой молодёжи появится возможность проявлять свой талант на профессиональном уровне. Здесь все будет оборудовано так, чтобы без помех проводить всевозможные актерские эксперименты и делать то, что сегодня зачастую невозможно осуществить во многих театрах. Мы предоставляем начинающим артистам площадку и сейчас, но это малая сцена, рассчитанная на 70 человек, а новый зал будет вмещать в себя 350 гостей».

День рождения Центрального Дома Актера

Нынешний директор Центрального Дома Актера, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, отметил, что самым сложным оказалось найти финансы на ремонт и реконструкцию: «Ведь это историческое здание, и тут нет никакого новодела. Нам пришлось пройти все круги ада, чтобы получить документальное разрешение на ремонтные работы».

«Все это уже сейчас, в еще не оконченном виде мне безумно нравится. Я даже не поняла, где я нахожусь. И это просто невероятно круто! Ребята проделали такую громадную работу, что можно сойти с ума», — поделилась впечатлениями от увиденного актриса Ирина Апексимова, являющаяся частой гостьей ЦДА.

Ирина Апексимова и Игорь Золотовицкий

Сюрпризом для гостей вечера стали праздничный концерт и фотовыставка актера Станислава Дужникова «Настоящие люди». Звезда телесериала «Воронины» называет себя фотографом-самоучкой, начавшим свой путь в фотографии в 2016 году. «Мне никто не позировал. Я всех поймал врасплох. Благодаря этому артистов на снимках мы можем увидеть без каких-либо «масок» - настоящими», — рассказал Дужников о своих знаменитых коллегах, попавших в объектив его фотокамеры.

Отметим, что фотовыставка «Настоящие люди» продлится в Центральном Доме Актера до 27 февраля. Вход свободный.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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