Ирина Апексимова, Михаил Ефремов и другие звезды отметили день рождения Центрального Дома Актера

Нынешний директор Центрального Дома Актера, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, отметил, что самым сложным оказалось найти финансы на ремонт и реконструкцию: «Ведь это историческое здание, и тут нет никакого новодела. Нам пришлось пройти все круги ада, чтобы получить документальное разрешение на ремонтные работы».

«Все это уже сейчас, в еще не оконченном виде мне безумно нравится. Я даже не поняла, где я нахожусь. И это просто невероятно круто! Ребята проделали такую громадную работу, что можно сойти с ума», — поделилась впечатлениями от увиденного актриса Ирина Апексимова, являющаяся частой гостьей ЦДА.