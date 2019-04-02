Ирина Апексимова и Алиса Хазанова вошли в состав жюри 41-го ММКФ

Долгожданное событие многих любителей кино, споры о дате проведении которого велись не один месяц, приближается. Уже совсем скоро, 18 апреля, пройдет открытие 41-го Московского международного кинофестиваля.
На данный момент на официальной пресс-конференции ММКФ были объявлены жюри основного конкурса, документального кино и короткого метра. Кроме того, кинокритик Кирилл Разлогов сообщил список фильмов, которые будут представлены в некоторых конкурсах кинофестиваля.
«Мы решили, невзирая на дискуссии, перенести на постоянной основе сроки фестиваля с июня на апрель. Для меня лично это решение было связано с тем, что на прошлом фестивале была положительная критика основной программы», — рассказал Кирилл Разлогов.
Так, в жюри основного конкурса ММКФ вошли режиссеры из Южной Кореи, Турции и Италии, а также российская актриса Ирина Апексимова. О пятом члене жюри пока что ничего неизвестно – как указал директор по связям с общественностью Петр Шепотинник, переговоры до сих пор продолжаются.
В список фильмов основного конкурса вошли «Отец ночи» Дависа Симаниса, «Медовый месяц в Згеже» Элиза Отценбергера, «Моя жизнь на втором курсе» Расула Садрамели, «День субботний» Мостафы Сарвара Фаруки, «Капкан» Сейида Чолака, «Пустота» Алекси Салпенперя, «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой, «Она смеется» Валерио Мастандреа, «Жизнь морских обитателей» Чжан Чи, «Импровизаторы» Сабу, «Воскресенье» Светланы Проскуриной, «Эпидемия» Павла Костомарова.
«В этом году ММКФ оказался в элитной группе лучших в мире фестивалей, в которых есть документальная программа, — мы получили оскаровский статус», — подчеркнул Григорий Либергал, куратор программы «Свободная мысль» и конкурса Документального кино. Он отметил, что из-за культа Скандинавии в прошедшем году, в программе 41-го ММКФ появится сразу 3 скандинавских фильма.
Как отметил Андрей Щиголев, куратор программы короткого метра, в 2019 году в жюри конкурса короткометражных фильмов прекрасное и квалифицированное жюри, в состав которого вошли российская актриса и режиссер Алиса Хазанова, отборщик международного кинофестиваля в Провинстауне Хайди Цвикер, режиссер Огнен Главонич.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Пресс-служба ММКФ
Видео: YouTube / Москва 24, Россия 24