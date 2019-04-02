Ирина Апексимова и Алиса Хазанова вошли в состав жюри 41-го ММКФ

Долгожданное событие многих любителей кино, споры о дате проведении которого велись не один месяц, приближается. Уже совсем скоро, 18 апреля, пройдет открытие 41-го Московского международного кинофестиваля.

На данный момент на официальной пресс-конференции ММКФ были объявлены жюри основного конкурса, документального кино и короткого метра. Кроме того, кинокритик Кирилл Разлогов сообщил список фильмов, которые будут представлены в некоторых конкурсах кинофестиваля.

«Мы решили, невзирая на дискуссии, перенести на постоянной основе сроки фестиваля с июня на апрель. Для меня лично это решение было связано с тем, что на прошлом фестивале была положительная критика основной программы», — рассказал Кирилл Разлогов.

Так, в жюри основного конкурса ММКФ вошли режиссеры из Южной Кореи, Турции и Италии, а также российская актриса Ирина Апексимова. О пятом члене жюри пока что ничего неизвестно – как указал директор по связям с общественностью Петр Шепотинник, переговоры до сих пор продолжаются.