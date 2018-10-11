Инна Маликова, Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук и другие звезды стали гостями выставки «Микки Маус. Вдохновляя мир»

В эту среду, 10 октября, в столичном Центре дизайна Artplay открылась выставка «Микки Маус. Вдохновляя мир», приуроченная к юбилею этого мультяшки в России. Поздравить персонажа с праздником и узнать больше о прошлом Микки Мауса, его влиянии на искусство, поп-культуру и индустрию моды, пришли Светлана Бондарчук, Мария Кожевникова, Артём Королёв, Зара, Антон Лаврентьев, Натали Неверова, Янина Студилина, Этери и Кристина Левиевы, Алексей Боков, Влад Лисовец, Юлия Прудько, Александра Вантье, Инна Маликова, Александр Сирадекиан и Оксана Балаян. Гости разглядывали инсталляции и одидали начала показа капсульной коллекции Alexander Terekhov for Disney, вдохновленной образами Микки Мауса разных лет.