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Инна Маликова, Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук и другие звезды стали гостями выставки «Микки Маус. Вдохновляя мир»

Серый слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Звезды вернулись в детство во время посвященной Микки Маусу выставке и показа мод.

В эту среду, 10 октября, в столичном Центре дизайна Artplay открылась выставка «Микки Маус. Вдохновляя мир», приуроченная к юбилею этого мультяшки в России. Поздравить персонажа с праздником и узнать больше о прошлом Микки Мауса, его влиянии на искусство, поп-культуру и индустрию моды, пришли Светлана Бондарчук, Мария Кожевникова, Артём Королёв, Зара, Антон Лаврентьев, Натали Неверова, Янина Студилина, Этери и Кристина Левиевы, Алексей Боков, Влад Лисовец, Юлия Прудько, Александра Вантье, Инна Маликова, Александр Сирадекиан и Оксана Балаян. Гости разглядывали инсталляции и одидали начала показа капсульной коллекции Alexander Terekhov for Disney, вдохновленной образами Микки Мауса разных лет.

Александр Терехов, вдохновившись успехом своей первой коллаборацией с компании Disney (в прошлом году дизайнер ограничился созданием футболок и худи), создал полноценную коллекцию одежды, в которую вошли также платья, юбки, брюки, свитера, кардиганы, костюмы из денима, а еще — пижамные комплекты с изображением Микки.

Фото: архивы пресс-служб

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