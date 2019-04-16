Инна Маликова, Мария Кожевникова и другие известные личности посетили закрытый показ AZ Resort 2019

В минувший понедельник, 15 апреля, звезды и модели собрались в президентском номере Radisson Royal Moscow на закрытом показе коллекции Resort 2019 дизайнера Анастасии Задориной. Инна Маликова, Мария Кожевникова, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Сабина Ахмедова, Урсула Ким, Лаура Джугелия, Константин Андрикуполос и другие гости перенеслись в атмосферу 80-х, когда главными fashion-иконами были принцесса Диана и героини сериала «Династия».
В коллекцию вошли платья с акцентной линией плеча и смелыми разрезами, блузки с пышными рукавами, брюки и шорты свободного кроя с высокой посадкой.
Фото: Пресс-служба
Материалы — мерцающий красный, волнующий нюд в сочетании со стразами и страусиными перьями, ювелирная вышивка, мягкие драпировки атласной ткани и пудровый струящийся шелк.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: пресс-служба