Инна Маликова, Мария Кожевникова и другие известные личности посетили закрытый показ AZ Resort 2019

В минувший понедельник, 15 апреля, звезды и модели собрались в президентском номере Radisson Royal Moscow на закрытом показе коллекции Resort 2019 дизайнера Анастасии Задориной. Инна Маликова, Мария Кожевникова, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Сабина Ахмедова, Урсула Ким, Лаура Джугелия, Константин Андрикуполос и другие гости перенеслись в атмосферу 80-х, когда главными fashion-иконами были принцесса Диана и героини сериала «Династия».

В коллекцию вошли платья с акцентной линией плеча и смелыми разрезами, блузки с пышными рукавами, брюки и шорты свободного кроя с высокой посадкой.