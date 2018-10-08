Ингеборга Дапкунайте, Михаил Шац, Михаил Зыгарь и другие звезды представили новый благотворительный проект

В минувшую субботу, 6 октября, в Электротеатре Станиславский собрались звезды — Ингеборга Дапкунайте, Михаил Шац, Михаил Зыгарь, Фаина Захарова, Николай Усков и другие — чтобы представить Московскую школу профессиональной филантропии, новый проект фонда «Друзья» и Высшей школы экономики.

Первые студенты начнут обучение уже в ноябре. Их ждут восемь образовательных модулей, а само обучение продлится в течение девяти месяцев. В процессе обучения будут сформированы проектные группы, которые разработают новые программы и направления для благотворительных фондов и защитят их в качестве выпускных работ для Школы.

«Мы хотим не только дать знания и научить студентов, мы хотим, чтобы благотворительность превращалась в комьюнити», — пояснила исполнительный директор фонда Евгения Белотелова.