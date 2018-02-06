Игорь Крутой и Лариса Долина назвали победителей «Детской Новой волны — 2018»

1 июня, в День защиты детей, в Крыму прошел второй и заключительный этап финала международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2018». На сцену «Артек-Арены» вышли 14 талантливых ребят, которые приложили все усилия, чтобы покорить сердца членов строгого, но справедливого жюри. Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Николай Басков, Лев Лещенко, Олег Газманов и Игорь Крутой оценили вокальное мастерство юных дарований и в торжественной обстановке назвали имена победителей.
По результатам финала первое место заняла участница из Украины Ева Лепа. Второе место заняла Ивена Работова из Болгарии, а София Фоменко из России получила почетную «бронзу». Еще одна участница из России, 14-летняя Диана Анкудинова, получила Приз зрительских симпатий. Отметим, что ранее юная вокалистка стала победительницей второго сезона вокального проекта «Ты супер!».
Фото: Диана Гербер/Passion.ru