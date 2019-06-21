«И кто тут невеста?»: свекровь пришла на свадьбу сына в подвенечном платье

«О чем она думала? Даже волосы сделала в прическу! Мне нужна полная история!», «У кого лежит дома свадебное платье, на всякий случай?», «Вы еще общаетесь? Пожалуйста, скажи, что кто-то вылил на нее бокал вина», «Где подробности? Ты ее ударила? Вы общаетесь? Что сказал твой муж?», — ожидаемо возмущались и любопытничали пользователи в Сети.

Три тысячи комментариев с просьбами рассказать подробности происходящего, вынудили Эми пролить свет на ситуацию.

«Я вышла замуж, все хорошо. Свадьба обошлась без кровопролития или выливания на кого-нибудь шампанского», — пошутила Эми. — «Дело в том, что моя свекровь выросла в ужасной нищете. У нее было тяжелое детство, и независимо от того, сколько денег ей сейчас удается заработать, в подсознании все равно остается страх, что кто-то может это отнять. Ее воспитание не сделало ее трудной, жестокой или эгоистичной. Однако она теперь жить не может без скидок и всевозможных акций».

Выяснилось, что свекровь вовсе не хотела обидеть девушку. Эми подчеркивает, что в семье ходят легенды об экономности ее новоиспеченной родственницы, начиная от воровства оливок из коктейлей для домашних салатов и заканчивая перекрашиванием очков в нужный ей цвет лаком для ногтей.

Поэтому, увидев платье по скидке, свекрови в голову не пришло, что это может выглядеть неправильно. Свадебный наряд был куплен, однако, несмотря на то, что ей стыдно за эту ситуацию, что сделано — то сделано, поэтому теперь остается лишь посмеяться над ситуацией.

Как отмечает британское издание The Mirror, Эми также добавила, что несмотря на трагикомичность ситуации, ее свекровь очень добрая — она часто приходит в гости к невестке и ее детям с кучей одежды, которую она купила, конечно же, на распродаже.