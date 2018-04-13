Группа «Фабрика», Юлия Барановская, Татьяна Волосожар и другие знаменитости на весеннем показе ZASPORT

Первыми худи, свитшоты, футболки, платья свободного кроя и другие спортивные предметы одежды из новой коллекции ZASPORT оценили Юлия Барановская, Татьяна Волосожар, Анастасия Меськова, Инна Маликова, солистки группы «Фабрика» Ирина Тонева, Саша Савельева и Александра Попова, а также другие селебрити.

Гостей ждал динамичный показ в игровой форме. Моделями стали российские гимнастки — Яна Луконина, Лера Ткаченко, Ульяна Донскова, Лиза Назаренкова и другие.