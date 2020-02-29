Грин в перьях, Генсбур в гипсе и другие звезды на церемонии вручения премии «Сезар»
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Фото: JB Autissier via www.imago-image
В минувшую пятницу, 28 февраля, в Париже состоялась церемония вручения кинопремии «Сезар», которую также называют «французским Оскаром». Мероприятие прошло в концертном зале «Плейель», где собрались самые яркие звезды французского кино. На красной дорожке появились Венсан Кассель с молодой супругой Тиной Кунаки, нестареющая Фанни Ардан, роскошная Кьяра Мастроянни.
Одной из самых эффектных стала звезда «Мечтателей» Бертолуччи и «Бондианы» Ева Грин. Актриса выбрала необычное черное платье с ассиметричной линией декольте и пышными перьями на рукавах.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Несколько крупных колец украсили кисти рук Евы.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Дочь актрисы Джейн Биркин Шарлотта Генсбур появилась на мероприятии в черном бархатном костюме с короткими шортами и…гипсе. Иностранные источники сообщают, что торжественную церемонию вручения премии совместила со съемками четвертого сезона сериала «10 процентов».
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Лучшим фильмом стала лента режиссера Ладжа Ли «Отверженные».
Венсан Кассель уступил победу в номинации «Лучший актер» Рошди Зему («Боже мой!»). Лучшей актрисой назвали Анаис Демустье («Алиса и мэр»).
Роман Полански получил две статуэтки — за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.
Свое триумфальное шествие по планете продолжает корейская лента «Паразиты» Пона Джун Хо — в Париже четырежды лауреат «Оскара» получил премию «Сезар» как «Лучший иностранный фильм».
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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