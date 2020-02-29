Грин в перьях, Генсбур в гипсе и другие звезды на церемонии вручения премии «Сезар»

В минувшую пятницу, 28 февраля, в Париже состоялась церемония вручения кинопремии «Сезар», которую также называют «французским Оскаром». Мероприятие прошло в концертном зале «Плейель», где собрались самые яркие звезды французского кино. На красной дорожке появились Венсан Кассель с молодой супругой Тиной Кунаки, нестареющая Фанни Ардан, роскошная Кьяра Мастроянни.

Одной из самых эффектных стала звезда «Мечтателей» Бертолуччи и «Бондианы» Ева Грин. Актриса выбрала необычное черное платье с ассиметричной линией декольте и пышными перьями на рукавах.