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Грин в перьях, Генсбур в гипсе и другие звезды на церемонии вручения премии «Сезар»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ева Грин

Фото: JB Autissier via www.imago-image

28 февраля в Париже объявили лауреатов престижной кинопремии.

В минувшую пятницу, 28 февраля, в Париже состоялась церемония вручения кинопремии «Сезар», которую также называют «французским Оскаром». Мероприятие прошло в концертном зале «Плейель», где собрались самые яркие звезды французского кино. На красной дорожке появились Венсан Кассель с молодой супругой Тиной Кунаки, нестареющая Фанни Ардан, роскошная Кьяра Мастроянни.

Одной из самых эффектных стала звезда «Мечтателей» Бертолуччи и «Бондианы» Ева Грин. Актриса выбрала необычное черное платье с ассиметричной линией декольте и пышными перьями на рукавах.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Несколько крупных колец украсили кисти рук Евы.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Дочь актрисы Джейн Биркин Шарлотта Генсбур появилась на мероприятии в черном бархатном костюме с короткими шортами и…гипсе. Иностранные источники сообщают, что торжественную церемонию вручения премии совместила со съемками четвертого сезона сериала «10 процентов».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Лучшим фильмом стала лента режиссера Ладжа Ли «Отверженные».

Венсан Кассель уступил победу в номинации «Лучший актер» Рошди Зему («Боже мой!»). Лучшей актрисой назвали Анаис Демустье («Алиса и мэр»).

Роман Полански получил две статуэтки — за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Свое триумфальное шествие по планете продолжает корейская лента «Паразиты» Пона Джун Хо — в Париже четырежды лауреат «Оскара» получил премию «Сезар» как «Лучший иностранный фильм».

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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